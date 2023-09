Tony Khan quiere evitar despidos masivos en AEW

Tony Khan reconoce que AEW tiene un elenco demasiado grande pero quiere evitar los despidos masivos tras las salidas de CM Punk -con motivo de sus múltiples polémicas- y Sonny Kiss, sin una razón aparente, aunque de un tiempo a esta parte perdió la relevancia que tenía en un primer momento cuando se unió a la compañía All Elite en febrero de 2019. Acerca de ello estuvo el presidente hablando en la conferencia de prensa posterior a All Out 2023.

► El gran elenco de AEW

«Realmente me ha gustado Sonny Kiss. En estos momentos tenemos más de 100 luchadores en el roster de AEW, y Sonny es un gran luchador. Creo que he hecho mucho para mantener la estabilidad en el vestuario y generalmente mantengo a muchas personas bajo contrato. Sin embargo, también he tratado de evitar despidos masivos y dejar ir a 20 o 30 personas a la vez.

«No puedo renovar todos los contratos en AEW, sería imposible. Con un roster tan extenso y un número limitado de espacios en la televisión, creo que Sonny Kiss es un gran luchador y ha tenido mucho potencial desde el inicio de AEW, y todavía lo tiene como luchador.

«Creo que podría regresar en algún momento, como hemos visto a algunos luchadores salir, hacer cosas emocionantes y luego regresar, como Stu Grayson, por ejemplo. Así que nunca sabemos qué depara el futuro para Sonny Kiss o AEW«.

Tendremos que esperar a ver qué sucede en este sentido en AEW en los próximos meses, si más luchadores ven rescindido su contrato, u otros no lo renuevan… La verdad es que el tamaño de la plantilla All Elite ha sido una crítica recurrente contra la empresa Khan. El lanzamiento de Collision parecía que podía ser positivo a este respecto, pero no así la cancelación de Dark y Dark: Elevation. Continuaremos informando en SUPERLUCHAS.