«Se cree dentro de AEW que tanto Punk como Jack están suspendidos a la espera de los resultados de una investigación, lo que significaría que ninguno estará en All Out». «CM Punk y Jack Perry han sido suspendidos por un altercado antes del inicio del evento de pago por visión All In, ha podido confirmar Sports Illustrated. El incidente sigue bajo investigación de AEW […]». Estos fueron los primeros informes sobre las consecuencias para CM Punk y Jack Perry por su pelea.

► La suspensión de Jack Perry

Ahora sabemos que The Best in the World ha sido despedido, mientras que el antiguo Jungle Boy continuará dentro de la compañía. No obstante, de momento va a continuar suspendido indefinidamente. Tony Khan lo confirma en la conferencia posterior a All Out 2023.

«Él ha sido suspendido de manera indefinida. Hemos suspendido a todos los involucrados en esa investigación y tomamos medidas adicionales basadas en lo que surgió de dicha investigación. Suspendimos a Jack como parte de un incidente ocurrido detrás del escenario, y desde entonces Jack no ha estado presente en AEW. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. En su momento, lo suspendimos, y no ha vuelto a AEW desde AEW All In.»

No es una decisión sorprendente pues el mismo Punk y The Elite también fueron suspendidos después de pelearse en All Out 2022. Si nada más negativo sucede, el joven luchador volverá a la programación dentro de unas semanas o unos meses. Esto no es una buena noticia para él pero es interesante apuntar que se ha ganado el apoyo de muchos fans que lo ven como el que echó al nativo de Chicago de AEW. Y para quienes no, eso puede impulsar su rol de heel.

Quizá también sea más comprensible por parte de Jack Perry pues es alguien joven que tiene mucho que aprender y que puede que no controle tanto sus emociones. En cambio, CM Punk debería haber sido más inteligente. Los dos deberían haberlo sido para saber que su pelea no iba a ayudar a ninguno de los dos ni a la compañía. Pero en el caso del Best in the World, ya había tenido importantes problemas antes y no iba a sacar nada bueno de otro.