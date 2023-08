CM Punk y Jack Perry han sido suspendidos por AEW

Hace un año, AEW All Out marcó el devenir de CM Punk dentro de la casa Élite. Dos días atrás, AEW All In London puede que marcara el punto abisal en la consideración hacia Punk por parte de la compañía.

Como venimos informando, el autoproclamado verdadero Campeón Mundial AEW tuvo un altercado fuera de cámara con Jack Perry justo antes del inicio del cartel principal de All In, y varias fuentes apuntaron que además abandonó Wembley antes de concluir la velada.

Bryan Alvarez, por su parte, expuso lo siguiente sobre el tema.

The belief within AEW is that Punk and Jack are both suspended pending the results of an investigation, which would mean neither will work All Out.