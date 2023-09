AEW no volvería al United Center en Chicago en 2024

Después de celebrar en este estadio All Out 2023, Tony Khan duda de que el año que viene AEW vuelva al United Center, en Chicago, según expresa en la conferencia de prensa posterior. Esta ha sido hasta ahora una de las casas de la compañía All Elite, donde también hicieron el sábado Collision. Y también donde realizaron Forbidden Door 2022.

► AEW no volvería al United Center

«¿Está Raff de vuelta aquí? Hola Raff, ¿puedo decir si lo que tenemos planeado para el próximo año es de conocimiento público o es información confidencial del Servicio Secreto que estoy escuchando? Ah, entiendo. Bueno, parece que tienen algo bastante grande reservado para el próximo año, por lo que es posible que no pueda utilizar el United Center el año que viene.

«Creo que el Now Arena es una excelente opción y es el hogar original. Me habría encantado utilizar el United Center cada año, pero creo que el próximo verano tienen algo programado que será difícil de superar, por así decirlo, y, por primera vez, creo que las personas en el United Center tendrán que rendir cuentas ante las autoridades que están por encima incluso del Comisionado y el Gerente General de una liga de lucha libre.

«Entonces, ¿qué sucede el próximo verano? Bueno, hay algo bastante importante planeado para el próximo verano, que probablemente será insuperable, por lo que el próximo verano tal vez utilicemos el Now Arena. Pero mantendremos este evento en Chicago para siempre. No creo que sea posible utilizar el United Center en 2024 porque, en mi opinión, ya tienen otro evento programado aquí para ese año.»

