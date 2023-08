«Hubo una confrontación física entre CM Punk y Jack Perry justo antes de que CM Punk atravesara el telón. Trabajando en más detalles». «La historia predominante que circula es que Perry se enfrentó a Punk, lo que llevó a los dos a empujarse entre sí. Como dijimos anteriormente, a partir de ahí, la primera historia fue que Punk golpeó a Perry. Sin embargo, la versión que se está volviendo más compartida es que Perry quedó atrapado en un estrangulamiento». Estos fueron los dos primeros informes sobre el incidente de CM Punk y Jack Perry en All In 2023.

Vamos ahora con el tercero gracias a la información de nuestro compañero Nick Hausman, Editor de Wrestling Inc., en Haus of Wrestling:

«Punk estaba esperando en Gorilla Position antes de que el evento comenzara en vivo para su lucha contra Samoa Joe, cuando Perry entró en el área y se acercó a él. Fue Punk quien inició el intercambio verbal entre los dos, preguntando a Perry si tenía algo que decir, y la conversación escaló rápidamente, lo que llevó a Perry a desafiar a Punk a ‘hacer algo al respecto’.

«Fue entonces cuando Punk empujó a Perry, quien respondió empujando de vuelta a Punk, y luego Punk lo colocó en lo que se describe como una llave de estrangulamiento. Se nos informa que Punk consideró que poner a Perry en esa llave era una forma de neutralizar la situación, ya que es un luchador entrenado y no quería tener que pelear con Perry. Según lo que sabemos, no se lanzaron golpes en la situación».

Después de su lucha, se dice que CM Punk se dirigió a su vestuario para cambiarse. Luego tuvo una conversación con la seguridad de AEW. Se cree que Punk propuso la idea de abandonar el lugar dadas las circunstancias. Según el informe, Punk se retiró de las instalaciones «voluntariamente» y más tarde se reunió con algunos de los talentos después del evento. El informe señala que se cree que no hubo mucha comunicación, si es que hubo alguna, entre Punk y AEW desde el incidente. También se agregó que el futuro de Punk con AEW parece estar en duda.

