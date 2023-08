Jack Perry y CM Punk tuvieron un altercado tras bastidores

AEW llevó a cabo All In 2023, que congregó a más de 81 mil aficionados en Wembley, y tuvo (incluyendo el pre show) un total de 11 combates. Y a propósito de la hora previa, Jack Perry luchó contra Hook por el Campeonato FTW, encuentro que terminaría perdiendo, aunque esa no fue la principal noticia en torno al ex Jungle Boy.

► Jungle Boy fue «enviado a casa» tras encontrón con CM Punk

Precisamente, durante la Zero Hour de All In, Jack Perry hizo referencia a su polémica con CM Punk a la hora de utilizar vidrio real en el vehículo que lo llevó al ring, y según informó Sean Ross Sapp en su cuenta de Twitter, se informó que CM Punk y Jack Perry estuvieron involucrados en una confrontación física antes de que Punk se dirigiera a su combate contra Samoa Joe, que fue la que abrió el evento.

«Hubo una confrontación física entre CM Punk y Jack Perry justo antes de que CM Punk atravesara el telón. Trabajando en más detalles.»

PW Insider agregó un poco más de esta historia informando que Jack Perry quedó atrapado con una llave de estrangulamiento aplicada por CM Punk, y además, el primero fue enviado a casa después del enfrentamiento, mientras que Punk permaneció en Wembley aún después de su combate contra Samoa Joe. Fightful confirmó esta situación agregando que esta era solo «una versión de la historia».

«La historia predominante que circula es que Perry se enfrentó a Punk, lo que llevó a los dos a empujarse entre sí. Como dijimos anteriormente, a partir de ahí, la primera historia fue que Punk golpeó a Perry. Sin embargo, la versión que se está volviendo más compartida es que Perry quedó atrapado en un estrangulamiento.»

CM Punk es considerado uno de los luchadores profesionales más divisivos del planeta en este momento, y su antecedente reciente no le ayuda tras lo ocurrido el año pasado con The Elite que le acarreó una suspensión, pero por el momento es muy prematuro sacar conclusiones en torno a quíen fue el culpable. Tony Khan lo mencionó en la conferencia de prensa posterior la incidente, pero tampoco dio mayores detalles, limitándose a decir que el incidente está «bajo investigación».