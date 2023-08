¿WWE no permitió a Saraya reconocer a su familia?

«Me encantaría hacer una secuela. Sería increíble. Y creo que debería tener una calificación de PG-13 debido a todas las cosas que hice y en las que estuve involucrada«, comentó. También dio pistas sobre una continuación de la historia al decir que podría «ser otra película o algo completamente distinto. Mantén tus ojos bien abiertos para algo especial que está por suceder«. Saraya decía antes de All In 2023 que quiere realizar una secual de la película sobre su vida, Luchando con mi familia.

What a reception for Saraya as she makes her way into Wembley Stadium to challenge for the #AEW Women's World Championship!

