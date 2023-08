«Me encantaría hacer una secuela. Sería increíble. Y creo que debería tener una calificación de PG-13 debido a todas las cosas que hice y en las que estuve involucrada«, comentó. También dio pistas sobre una continuación de la historia al decir que podría «ser otra película o algo completamente distinto. Mantén tus ojos bien abiertos para algo especial que está por suceder«. Saraya quiere una secuela de la película sobre su vida, Luchando con mi familia.

► El próximo libro de Saraya

Y por si la lucha libre profesional y el cine no fueran suficientes, la nueva Campeona Mundial AEW también va a lanzar próximamente un libro, según confirma en la conferencia de prensa posterior a All In 2023. Todavía no puede adelantar muchos detalles pero sí que señala que su victoria en el Estadio de Wembley será el capítulo final. Esto podría hacernos pensar que tiene pensado retirarse pero en realidad no tenemos ninguna información al respecto.

«Podría haber algo en el futuro, ya veremos», dijo Saraya durante la sesión de medios de AEW All In cuando le preguntaron si habría una secuela de Luchando con mi familia «Diré que en este momento estoy escribiendo un libro y hoy marcó el final de mi historia. Tony no tenía idea de esto, pero me acerqué a él en el área de producción y le dije: ‘no tienes ni idea de lo que acabas de hacer por mí’. He pasado por mucho, y está muy bien documentado, los momentos buenos y malos y todo eso. Necesitaba algo realmente especial y no iba a permitir que el libro se publicara hasta que algo realmente especial ocurriera. Él simplemente completó mi libro para mí».

Eso será en el primer libro, en el segundo tendrá que empezar a contar a partir de lo que suceda el miércoles en Dynamite, pues Toni Storm seguramente va a querer hablar con ella sobre lo sucedido en Londres. Y recordemos que Ruby Soho también apareció durante el combate y fue atacada por la misma Storm. Aunque ella actualmente quizá tenga más bien los ojos puestos en el Campeonato TBS por el que luchará en All Out 2023.