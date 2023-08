Mercedes Moné en All In 2023: Tony Khan lo explica

Mercedes Moné apareció finalmente en All In 2023. Pero no para formar parte del show sino como espectadora en las gradas del Estadio de Wembley. Quizá aquí un servidor esté solo pero esperaba que después de verla entre el público bajara al cuadrilátero para encarar a Saraya después de que esta se coronara como nueva Campeona Mundial AEW. No es que fuera necesario pues todos conocen su historia pero hubiera sido un momentazo. Aunque quizá habría empañado un poco el de la Anti-Diva con su familia.

► Mercedes Moné en All In 2023

Dicho esto, como no podía ser de otra manera, The CEO fue una de las protagonistas indirectas de la conferencia de prensa posterior al evento pay-per-view. Ella no estuvo presente para contestar a los periodistas pero sí le preguntaron por ella a Tony Khan. El presidente All Elite no entró en muchos detalles, para lo cual tenemos varias razones, desde que no conviene desvelar demasiado antes de tiempo o que no todo estaría cerrado con la luchadora de cara a posibles futuras apariciones en la compañía.

«Pensé que sería excelente tener a una de las mejores estrellas internacionales en este momento, Mercedes Moné, en All In, y su última lucha fue en NJPW contra nuestra propia Willow Nightingale.»

«También tuvo la oportunidad de presenciar el combate por el Campeonato Mundial Femenino de AEW. No tiene autorización médica debido a sus lesiones, pero pensé que sería positivo que disfrutara del espectáculo. Definitivamente hay muchas posibilidades de que ocurran cosas interesantes«.

Ahora solo queda que Mercedes Moné reciba el alta médica, vuelva a la acción y veamos a dónde se dirige su carrera. Siempre, al menos mientras tenga contrato con Bushiroad, desde Japón. Pero esta empresa tiene buena relación con AEW por lo que no sería un problema para que se convirtiera, al menos ocasionalmente, en All Elite. Y quién sabe lo que puede pasar cuando decida mudarse de vuelta a Estados Unidos. Ni siquiera la WWE está descartada. Pero, por ahora, la ex Sasha Banks quiere seguir descubriendo el mund.

AEW All In Post Show Media Scrum | 8/27/23, London

https://t.co/mmGMcOixHr — All Elite Wrestling (@AEW) August 27, 2023