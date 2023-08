AEW regresará a Wembley: ALL IN 2024 es un hecho

AEW logró convocar, para ALL IN LONDON, a más de 81 mil aficionados, la cifra verificable de asistencia con boleto pagado más grande en la historia de la lucha profesional.

Fue un evento histórico, que si bien no presentó un cartel tan atractivo como se esperaba, superó con creces todos los pronósticos en cuanto a calidad en las luchas.

Aunque nadie esperaba que AEW volviera al Estadio de Wembley, pues es difícil repetir un éxito como el de este domingo, Tony Khan anunció que sí regresarán a este lugar, y ya hay fecha para ello.

Thank you all who watched #AEWAllIn London today, whether you’re 1 of 81,035 fans on site, the largest paid crowd in wrestling history, here live at @wembleystadium, or watching on ppv, we appreciate every single one of you!

We’re back here for ALL IN in 1 year:

August 25, 2024!

— Tony Khan (@TonyKhan) August 27, 2023