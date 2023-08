5×5: Lo mejor y lo peor de AEW All In 2023

AEW ALL IN 2023.— Este domingo se celebró un nuevo PPV de AEW, All In 2023 en cuyo evento estelar vimos la lucha por el Campeonato Mundial AEW, con victoria de MJF.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW ALL IN 2023

A continuación, tras un evento muy bueno en términos generales, les presentamos lo mejor y lo peor de AEW All In 2023, en orden descendente:

LO PEOR

3- House of Black vs. The Acclaimed y Daddy Ass

Tal vez fue emotiva por la estipulación, pero el combate fue un tanto caótico y flojo. Además, siendo rudos, no se entendió mucho la actitud «Deportiva» de House of Black tras perder sus títulos.

2- Lucha de ataúdes

Un poco lento el combate, lo cual no era una sorpresa teniendo en cuenta quiénes están involucrados, y hay que aplaudir a Sting por hacer todos estos combates físicos a su edad. Eso sí, duró un poco más de lo que debía.

1- ¿Merecido título para Saraya?

El combate no fue malo, aunque sí fue corto. Sin embargo, la decisión polémica vino respecto al resultado. ¿Era merecido el título para Saraya? Algunos pueden decir que sí, pero sí puede ser un tanto cuestionable dado que no se construyó una historia alrededor de eso y una «redención» para alguien que hasta hace un par de años supuestamente no iba a volver a luchar. En esto, WWE le lleva gran ventaja al construir mejor a algunas de sus estrellas, y sin mencionar lo injusto que terminó siendo todo esto para Shida, quien pasó a plano secundario a pesar de ser la campeona en ese entonces, con las miembros de The Outcasts llevándose los reflectores en una rivalidad que podía venderse sola sin título de por medio.

LO MEJOR

5- El público

El ambiente que dejó el público de Wembley fue espectacular, y no solo por la cantidad de asistentes (81 mil), sino por cómo se involucraron en el combate de principio a fin. AEW ya anunció que volverán el año que viene y realmente es un justo premio para quienes asistieron.

4- Chris Jericho vs. Will Ospreay

No se esperaba mucho de esta lucha, pero hay que sacársele el sombrero a Jericho quien dio una gran actuación a pesar de sus limitaciones en cuanto a agilidad y dureza. De Ospreay no hay mucho que agregar, pero mostró bastante seguridad en su trabajo y tuvimos uno de los mejores combates de la velada.

3- Stadium Stampede

Salvo la desagradable maniobra de Moxley y los palillos, el combate fue bastante entretenido y caótico, aún si uno prefiere un estilo tradicional de lucha. Acción por todos lados y una estipulación que fue bien aprovechada, aunque quizás faltaron más escenas fuera del ring. En todo caso, nadie puede quejarse de que los combatientes lo dejaron todo aquí.

2- FTR vs. The Young Bucks

Estos dos equipos nunca decepcionan cuando luchan juntos y aquí no fue la excepción. Quizás no fue el mejor combate de la serie, pero el drama estuvo allí, al igual que el gran trabajo en equipo que cada uno ejercía.

1- MJF vs. Adam Cole

Gran trabajo de personajes aquí por parte de ambos hombres, algunas maniobras arriesgadas como ese Brainbuster sobre los escalones, y aunque tomó un poco para realmente hacer clic en una velocidad más alta, finalmente llegaron a su punto más alto. Hacia el final, Cole y MJF hicieron funcionar su historia, y aquí primó el entretenimiento deportivo por sobre otra cosa.