3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 25 de agosto 2023

AEW RAMPAGE 25 DE AGOSTO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en su horario regular de viernes por la noche, mientras culmina la construcción hacia All In 2023. En la lucha estelar, Toni Storm y Saraya derrotaron a Hikaru Shida y Britt Baker en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 25 DE AGOSTO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Flojos Combates y un relleno

Nada extraordinario con los combates del último AEW Rampage, salvo lo visto en el último combate que sirvió como previa para la lucha por el Campeonato Mundial Femenil AEW que tendremos en All In. Además, nuevamente tuvimos otro combate de relleno, el cual no agrega valor alguno a las historias televisivas que están en curso, y que le resta algo de tiempo para los otros combates, o ya sea para ver algún segmento que valiera la pena, más aún a vísperas de un PPV.

LO MEJOR

► 1- Hikaru Shida y Britt Baker vs. Toni Storm y Saraya

Un decente combate para finalizar el programa, que nos dio una previa de lo que esperamos ver en el combate que las cuatro protagonizarán en All In, con el ataque accidental de Hikaru Shida a Britt Baker incluido. No fue algo extraordinario, pero cumplió su propósito.