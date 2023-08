Shane Helms, también conocido como The Hurricane o Gregory Helms, analiza su carrera en WWE, desde sus tiempos como luchador a su actualidad como productor, en una reciente entrevista con Chris Van Vliet. A continuación, repasamos sus declaraciones más interesantes.

► Produciendo Johnny Knoxville vs. Sami Zayn

«No voy a revelar todos los detalles [de cómo trabaja un productor]. No pueden conocer todos mis secretos. Somos un enlace entre el equipo creativo y el talento que contratamos. Recibimos las instrucciones creativas sobre lo que queremos lograr en nuestros segmentos esa noche. Nos ponemos en contacto con los artistas y, en colaboración con ellos, intentamos llevar a cabo el segmento que nos han proporcionado de la mejor manera posible.»

«Sí, sabía desde el principio que habría personas que no les gustaría esto. Así que simplemente ignoré por completo a esas personas. Entendí que había una parte del público que no estaría de acuerdo, sin importar qué. Así que no me preocupé por ellos. Mi objetivo era satisfacer a la audiencia que sabía que disfrutaría. Recuerdo estar en la cabina de producción con mis propios audífonos. Las risas en la cabina eran tan fuertes como cualquier otra cosa que haya escuchado. Fue la reacción más positiva que he presenciado en la cabina de producción».

► El regreso en Royal Rumble

«Eso dolió muchísimo. Fue la primera y única vez, y esto es una historia verídica, en la que el árbitro vino y me preguntó si estaba bien, y yo le dije que no. Pensé que me había fracturado la espalda. Cuando caí, mis talones tocaron el suelo primero. Fue cuando Bobby Lashley y Big E me alzaron y me lanzaron. Y caí con los talones primero. Y se deslizaron debajo de mí. Y caí directamente sobre mi coxis. Probablemente tuve lo que se podría describir como un pequeño moretón, en la parte baja de la columna vertebral, algo así. Porque me dolía todo. Esa fue una de las caídas más dolorosas que he experimentado en toda mi carrera.»

The Hurricane’s AWESOME RETURN at the 2018 Royal Rumble! 🔥😂 pic.twitter.com/BzwgAz5PCA — Wrestle Club (@_WrestleClub) January 22, 2023

► Las eliminaciones de Triple H y Steve Austin en Royal Rumble

«Bueno, lo único que sabía era que iba a entrar y ser eliminado. Eso fue todo lo que me dijeron. Y ya sabía que Triple H salió antes que yo, era su gran regreso. Entonces, como artista, pensé: ‘Está bien, va a recibir un aplauso impresionante’. Entonces, quien entre después, a veces el aplauso se verá opacado en comparación con quien fue antes. Y yo pensé: ‘Hombre, tengo que seguir este aplauso gigantesco, tendrás a Triple H y Steve Austin, dos de las mayores estrellas en el juego, enfrentándose, y aquí estoy yo, un novato completo, entrando a escena’. Así que traté de idear algo. La idea fue completamente mía. Pero era tan nuevo en la compañía, no sabía cómo presentarla. ¿Cómo me acerco a estas dos megastrellas y les digo: ‘Tengo una idea, agarro a ambos por el cuello y estaré a cargo por un momento’? No quería parecer presumido ni nada por el estilo. Así que lo que hice fue que conocía un poco más a Kurt Angle que a cualquier otro luchador habitual de WWF en ese momento, además de Matt y Jeff, por supuesto. Y solo quería hablar con Kurt, y esperaba que, de alguna manera, si le explicaba la idea, me ayudaría a presentarla. Le encantó la idea. Y me dijo: ‘Ve y cuéntaselo a Steve’. Así que fui a Steve y le presenté la idea. Le gustó mucho y me dijo que fuera a hablar con Pat Patterson. Así que tuve que presentarla 4 veces, cada vez fue un día lleno de nervios, pero todos fueron muy amables. Les gustó y entendieron la parte del entretenimiento que buscaba con ese momento, aprovechando al máximo ese instante. Y hasta el día de hoy, cuando alguien me menciona eso, les pregunto quién ganó y la mayoría de las veces ni siquiera pueden decirme quién ganó. Y para mí, eso es un ejemplo perfecto de lo que significa crear un momento. Hice que recordaras eso. Y no recuerdas quién ganó, y luego fui a encabezar WrestleMania ese año. Así que, entre las dos opciones, habría preferido ser el ganador y encabezar WrestleMania. Pero como resultó, es un ejemplo perfecto de cómo crear un momento».

One of my favorite spots in the 2002 Royal Rumble. Hurricane with Triple H and Stone Cold Steve Austin! pic.twitter.com/NP62krpiPC — Abhishek (@AbhishekPW) July 17, 2022

► De la comedia a una actitud más seria

«Esa es la razón por la que hice el cambio a rudo (heel), porque todos se dejaron llevar por la comedia, incluido el equipo creativo y mi compañía, que olvidaron que sé luchar. Y por eso tuve que convertirme en rudo y ser Gregory Helms. Aún hoy, cuando trabajé con algunos talentos que solo me conocen como Hurricane, piensan: ‘Oh, este es el tipo gracioso’. Sin comprender lo difícil que era ese personaje en comparación con toda la imagen de tipo duro. Tener un personaje con capas es mucho más complicado que un tipo malo y rudo que hable en una promo y gane una lucha. Esa es la cosa más fácil en el negocio. Sabes, ser Gregory Helms, eso era mi manera de recordarles: ‘Oye, aún puedo hacer esta otra parte del negocio también'».

«No fue complicado para mí, porque sabía que llegaría el momento en que tenía que suceder. Todo tiende a diluirse hasta cierto punto o alcanza un punto bajo en algún momento. Y Ric Flair realmente impulsó este cambio, ya que estaba involucrado en muchas cosas con él. En cierta ocasión, Ric, que ha sido un mentor para mí en varias formas, me tomó aparte y me dijo: ‘Eres demasiado talentoso para este personaje’. No se trataba de que el personaje fuera malo, pero tenía un alcance limitado. Y esa compañía solo me permitiría llevarlo hasta cierto punto. Yo también lo entendía. Por eso decidí creerle y pensé: ‘Necesito recordarles quién era yo antes de llegar aquí’. Sugar Shane era uno de los mejores pesos ligeros del mundo. Luego, ese mismo chico se convirtió en Hurricane. Era como si Tom Hanks que actuó en Big se convirtiera en el mismo Tom Hanks de Philadelphia. Pero en la lucha libre, ese mensaje no se estaba transmitiendo. Hasta que llegó el momento adecuado. Quiero decir, interpreté a The Hurricane muy bien. Parte de eso se debía a que me entregué al personaje y llegué a ser muy hábil en ello. Me volví tan bueno siendo el chico gracioso que eso se convirtió en mi sello. Sí, lo sé. No estaba teniendo oportunidades para hacer cosas serias. Así que, en ese momento, era el momento propicio para el cambio.»

► Las interacciones con The Rock

«No es sencillo. Y toda la presión recaía sobre mí. La gente no se da cuenta de eso. Si salgo y hago un mal papel con The Rock, él seguirá siendo The Rock. Tú nunca más me verás. Incluso, quiero decir, incluso antes del combate, la gente… Ya hablamos un poco antes sobre Logan y Ricochet. ¿Y en quién recae la presión? Bueno, como productor, sí, la presión está en mí. Me van a reprender si esto sale mal. Pero con Rocky, pensé que toda la presión estaba sobre mí. Porque si, cuando tengamos ese combate, si el combate es malo, él seguirá siendo The Rock. Él aún irá a WrestleMania contra Steve Austin. No me verás a mí si salgo y la arruino con The Rock. Entonces, sería el fin para mí.»

January 7th: On this day in wrestling history (2003), Intercontinental Champion @ShaneHelmsCom faced #WWE Champion @TheRock in a Title for Title Match on Monday Night RAW from the @PhillySpectrumS. The Hurricane pinned The Rock in 37:01 to capture his first of four World Titles. pic.twitter.com/HvH18yhUVj — Classic Wrestling Matches (@wasntarealmatch) January 7, 2020

► El origen del What’s Up With That?

«Realmente ni siquiera recuerdo la primera vez que lo dije ni por qué lo hice. Fue una de esas cosas que Brian [Gewirtz], como mencioné antes, Brian, me animaba a lanzarme en estas tangentes de cómics, como quizás hayas notado, tiendo a irme por las ramas. Así que, al final de cualquier promo, él me decía algo como: ‘Sí, podría ser tú contra Christian’, y yo me iba por uno de mis rollos. Y simplemente estaría hablando normalmente, como cuando estaba comenzando a presentar el personaje de The Hurricane, y luego lo convertía en mi momento. Y ni siquiera sé por qué decidí hacer eso. Porque, sabes, ves películas de superhéroes y ninguno es así. No tengo ni idea de por qué empecé a hacerlo. Y luego simplemente me perdía en mi propio, como, absurdo. ‘Oye, ¿qué pasa con eso?’. Y el camarógrafo se reía y teníamos que repetir tomas con la cámara. Y eso es una buena señal porque han visto de todo. Y, como mencioné, han visto de todo, así que hacer reír al equipo de producción generalmente me indicaba algo.»

#OnThisDayInWWE 20 years ago on #WWERaw: "Holy S-H-I-T! What's up with dat?" Hurricane Helms expresses surprise at Rosey's homemade costume, but the Super Hero In Training later comes to his rescue @ShaneHelmsCom @bfg728 @Christian4Peeps pic.twitter.com/FcE3uITtwL — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 4, 2023

► La inducción al WWE Hall of Fame

«Creo que debería entrar, ¿sabes? Y pienso que en la historia de Shane Helms, realmente contribuí a impulsar la lucha de pesos ligeros tanto como cualquier otro. Definitivamente, hay personas que hicieron más y sin duda muchas hicieron menos. Pero el estilo que introduje como Sugar Shane, creo que es el que más se ve en la televisión actualmente. Fui uno de los primeros pioneros en eso. Estudiaba lucha libre estilo Lucha, el estilo europeo y el japonés. Y en el estilo americano, tanto el antiguo como el del noreste, sabes, el estilo de la zona de Filadelfia. Así que realmente intenté combinar todo eso en una especie de híbrido. Si observas eso, y ves lo que hice con Hurricane y con la gimmick de los tres miembros de la banda, y luego lo que hice como Gregory Helms y Gregor Helms, creo que esa fue en realidad mi mejor obra en términos de estructura de combate y mecánica técnica. Pero pasar de un personaje querido a que la gente quiera absolutamente odiarme, sí, no es tan fácil como uno podría pensar, tampoco. Así que estoy muy contento con eso. Luego, regresar y simplemente mantenerme en la industria durante tanto tiempo como lo he hecho, y creo que mi carrera como productor, supongo que es una especie de personaje, está yendo bien. Aún tengo mucho que aprender, así que estoy emocionado por eso. Hasta ahora, he logrado muchas cosas buenas. Pero creo que a medida que aprenda más y crezca como productor, eso mejorará. De hecho, es posible que en el futuro sea más reconocido por eso.»

Shane 'Hurricane' Helms now joins the exclusive list of Wrestlers who have appeared in WWE, WCW, TNA, ROH and AEW pic.twitter.com/8DWAbS4Mt3 — Wrestlelamia.co.uk (@wrestlelamia) November 8, 2020

► Nikki A.S.H.

«Ella se me acercó y me preguntó qué pensaba al respecto, y lo hicieron en diferentes momentos cuando recién llegué. Y he recibido esta pregunta un millón de veces: ¿alguna vez considerarías permitir que alguien más sea The Hurricane? Como una idea interesante, que yo me convierta en el mentor del nuevo Hurricane. Fue como, ya sabes, si ustedes me presentan algo interesante, haré lo que sea. Me gusta producir, pero si necesitan un personaje en pantalla, si eso ayuda a otro talento. Ahora bien, en cuanto a Nikki. Haré algo contigo en pantalla si te ayuda a ti. No necesito que me ayude a mí, y no quiero restarle importancia a ti. Porque en este momento, uno de los obstáculos que tenía en su contra era que todos pensarían en mí cuando la vieran a ella. Entonces, si estás tratando de superar eso, no ayudará si aparezco en pantalla con ella; eso solo lo reforzará. Así que, sabes, estaba tratando de ayudarla a encontrar una manera de que ella hiciera su propia versión de esto que yo había hecho tan bien. Así que fue una situación difícil para ella también. Pero la apoyé desde el principio. Cualquier ayuda que necesites, estaré allí para ayudarte, y le daba consejos cada vez que los pedía, lo cual, sabes, lo hizo mucho, lo cual habla muy bien de ella.»