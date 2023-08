Kevin Holland duda que UFC le permita pelear contra Ian Garry

Ian Machado Garry consiguió su sexta victoria consecutiva en el octágono en UFC 292 , dominando a Neil Magny para obtener una decisión unánime.

Un personaje certificado de amor u odio , la confianza en sí mismo de Machado Garry, su trabajo con el micrófono y su peso de 170 libras lo han convertido en blanco de críticas.

En una entrevista reciente con Michael Bisping, se le preguntó al contendiente de peso welter Kevin Holland qué pensaba de la victoria de Machado Garry sobre el veterano Magny.

Si bien elogió al irlandés por su desempeño y capacidad para dominar la pelea de principio a fin, «Trailblazer» no pudo evitar lanzar un rápido golpe sobre el supuesto favoritismo de UFC.

«Creo que respondió muchas preguntas, se vio muy bien. UFC dice que tienen un plan para que estos muchachos sean algo especiales cuando tienen acento irlandés, así que creo que está en camino, hermano, creo que va a ser así». maravilloso.»

Con Ian Machado Garry y Sean O’Malley en la misma cartelera, el favoritismo de UFC ha sido un gran tema de conversación antes y después de las peleas del sábado por la noche.

Holland estuvo de acuerdo antes de mostrarle a Machado Garry respeto por la forma en que ha manejado su carrera desde su propia perspectiva.

«Tienen un modelo para tipos como ese y no creo que yo encaje en ese modelo. No creo que cumpla con los requisitos en lo que respecta a lo que Ian Garry ha planeado y, ya sabes, apoyos para el chico, nada más que respeto.

«El tipo tiene 25 años y se toma su carrera muy, muy en serio. Cuando yo tenía 25 años, realmente me importaba una mierda la carrera, así que felicitaciones a ese tipo. Cuando tenía 25 años, quería lograrlo, pero realmente no me importaba, él está ahí y lo está aprovechando».