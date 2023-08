3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 23 de agosto 2023

AEW DYNAMITE 23 DE AGOSTO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite y estamos en la construcción de AEW All In 2023. En el estelar, Aussie Open derrotaron a The Hardys y retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas ROH.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 23 DE AGOSTO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 2- Ruby Soho vs. Skye Blue

Skye Blue está mejorando, no cabe duda, pero aún necesita pulirse un poco, considerando que el encuentro no fue nada extraordinario. Dicho esto, consideramos que se desperdició una oportunidad de oro de seguir construyendo de cara a All In para esta división.

► 1- Aussie Open vs. The Hardys

Felizmente se mantuvo corto el combate, teniendo en cuenta que los Hardys ya no tienen veinte años, y obviamente la edad les está pasando factura. Aún así, hicieron su mayor esfuerzo, a pesar de haberse quedado cortos en el combate.

LO MEJOR

► 2- Todo listo para All In

Prácticamente todo está listo para el gran evento de este fin de semana en Wembley, Inglaterra. Más luchas fueron programadas, incluyendo la firma de contrato entre Chris Jericho y Will Ospreay, con lo que el cartel está listo. Salvo la división femenil, las rivalidades pudieron avanzar de buena manera en este programa.

► 1- Jon Moxley vs. Rey Fénix

Rey Fenix es alguien sumamente talentoso, lástima que no estará presente en All In debido a sus problemas de visado, y seguramente el castigo recibido aquí será la excusa para dejarlo fuera. Aún así, dio un buen espectáculo en contra de Jon Moxley, uno de los mejores luchadores que tiene la compañía.