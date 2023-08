3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNAMITE 16 de agosto 2023

AEW DYNAMITE 16 DE AGOSTO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite y estamos en la construcción de AEW All In 2023. En el estelar, The Young Bucks derrotaron a The Gunns y se convirtieron en los nuevos retadores al Campeonato Mudnail de Parejas AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 9 DE AGOSTO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Dynamite.

LO PEOR

► 3- The Bunny vs. Britt Baker

No hay mucho que agregar en una lucha cuya ganadora estaba cantada desde hace buen rato, y que más de la mitad del tiempo se dio durante el comercial.

► 2- Texas Chainsaw Death Match

Este fue un combate horrible con una horrible versión de Leatherface. La sangre fue la protagonista, pero ni siquiera creemos que haya sido necesario llegar a este punto. En resumen, solo sirvió para promocionar la película y punto.

► 1- Darby Allin y Nick Wayne vs. Bishop Kaun y Toa Liona

El momento en este combate fue un poco extraño, ya que la mayor parte sucedió durante un comercial, y no creeemos que fuera una lucha de estilo tornado, pero seguro que los luchadores actuaron como si lo fuera.

LO MEJOR

► 2- The Young Bucks vs. The Gunns

Un lucha que tuvo un desempeño de los Young Bucks dentro de lo esperado, y que no fue mala, aunque tampoco fue algo memorable. Además, The Gunns lucieron bien pese a la derrota y eso hay que ponderarles.

► 1- Orange Cassidy vs. Wheeler Yuta

Sin duda, la mejor lucha de la noche, y lástima que el resto del programa no haya tomado el impulso de lo que fue este combate, que aunque no tuvo drama en torno a su resultado, tuvo un buen desempeño de ambos combatientes. Además, lo que sucedió tras el combate también fue digno de destacarse, luego de que los miembros del Blackpool Combat Club, Best Friends y Lucha Brothers aparecieran, más el regreso de Eddie Kingston.