MJF es el Campeón Mundial AEW y está orgulloso de ello, por haber elevado el valor del título y deseando tener el mejor de los reinados. Así lo expresa en una reciente aparición en Busted Open mientras ultima los preparativos para exponer el título ante Adam Cole en All In 2023 solo unas horas antes de unir fuerzas a él para luchar por el Campeonato Mundial de Parejas ROH.

► MJF, orgulloso campeón de AEW

«Este [título] es por lo que trabajas toda tu vida, así que diría que ganarlo en el Prudential Center es literalmente para lo que dedicas toda tu vida. Ha habido tantos momentos increíbles, no me malinterpretes. He tenido una carrera digna del Salón de la Fama, y solo tengo 27 años. Pero sí, esa noche».

«Creo que llevamos casi 277 días en este reinado. Sentía que el título mundial estaba empezando a tambalear un poco. Había ciertas situaciones extrañas, y recuerdo haberle dicho a todos en esa conferencia de prensa: ‘Esto no va a ser inestable. Esto será el premio más grandioso de todos’. Eso es exactamente lo que he logrado, y estoy muy orgulloso de ello. Eso significa más para mí que cualquier otra cosa que haya hecho».

«Todo. Esto es por lo que trabajas toda tu vida como atleta, esto es lo que sueñas cuando eres niño. La palabra ‘todo’ lo abarca. Lo que también significa mucho para mí, desde una perspectiva de metas futuras, es que quiero ser recordado universalmente por haber tenido el mejor reinado con el Campeonato Mundial AEW. Esa es mi meta. Es una meta realmente grande que tengo, entre muchas otras. Siento que estoy bastante cerca de lograr que eso suceda».