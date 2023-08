Adam Cole y MJF: «Ni en un millón de años»

Adam Cole tiene cuatro frentes abiertos ahora mismo en AEW: MJF, Roderick Strong, el Campeonato Mundial y el Campeonato Mundial de Parejas ROH. Y todo podría explotar en All In 2023 este próximo domingo, cuando se una a The Devil para luchar por el título del honor para más adelante en la noche enfrentarlo por el cinturón máximo All Elite, con todo lo que ello puede suponer para su relación, así como quizá The Messiah Of The Backbreaker aparezca en algún momento con buenas o malas intenciones.

► Los amigos de Adam Cole

Pero antes todavía queda un último episodio de Dynamite, donde también pueden pasar muchas cosas, aunque probablemente no demasiadas habida cuenta de la cercanía del evento pay-per-view. No obstante, The Panama City Playboy no quiere que siga habiendo problemas entre sus dos amigos, y como consecuencia también con él, pues ninguno de los dos está contento con su pretensión de mantener las dos amistades. Y recordemos que la semana pasada Strong terminó yéndose con The Kingdom.

Veremos qué pasa esta próxima noche, de momento, Cole expresa su deseo de reunirse con los dos en Under The Ring:

«Estoy esperando que él me devuelva las llamadas, es un momento emocional. Sé que está frustrado por muchas cosas, desearía que él, Max y yo pudiéramos sentarnos en una habitación y simplemente hablar de esta situación«.

El luchador también señala que no esperaba que su alianza con MJF fuera tan popular como es:

«No. Realmente esperaba que la gente estuviera emocionada por ello, sé que bastantes personas habían mencionado que querían ver a Adam Cole vs. MJF, así que esperaba que la gente estuviera entusiasmada e invertida en ello. Pero, ¿la conexión con el equipo en sí? Ni en un millón de años pensé que iba a ser tan popular. Como dije, pensé que la gente se iba a divertir con ello, pero es asombroso. Ha tomado vida propia y ha sido muy divertido, realmente muy divertido».