Dana White quiere que Joe Lauzon se retire

La ubicación de UFC 292 en Boston motivó a Joe Lauzon a preguntar a la promoción si tenían un lugar disponible. Pero cuando el veterano preguntó, la cartelera estaba llena.

Y así, Lauzon, nativo de Massachusetts, tuvo que contentarse con ver un evento de UFC en su patio trasero en lugar de competir en él. Pero si fuera por el presidente de UFC, Dana White , no estaría compitiendo en el octágono en absoluto.

«No es que sus servicios no fueran necesarios. El cartel estaba lleno en el momento en que preguntó. … Me gustaría que Joe también se retirara”.

Lauzon, de 39 años, ha estado semi-retirado durante los últimos cuatro años y compitió por última vez en el octágono en 2019. Se cancelaron dos peleas separadas con Donald Cerrone en 2022 cuando ambos sufrieron complicaciones de salud fuera de la jaula. Lauzon dijo que estaría abierto a más peleas, pero sólo si le intrigaran.

Una pelea frente a la multitud de su ciudad natal era esa opción, pero White citó el desafortunado regreso del ex campeón de peso mediano de UFC Chris Weidman en UFC 292 en apoyo de su opinión de que Lauzon debería colgar los guantes.

«Llega al punto, es como Chris Weidman, estábamos hablando de Chris Weidman hace un minuto. Weidman alcanzó la cima del deporte y lo hizo de manera espectacular, noqueando a uno de los más grandes de todos los tiempos, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿Volver y sentirlo una vez más? Lo sintió esta noche, se rompió la rodilla y tendrá que pasar por una cirugía loca nuevamente para recuperarse. Es como, ¿por qué? Ya lo has hecho todo. Has logrado todo lo que podías esperar lograr en UFC.

“Y al decir eso, Joe Lauzon también. Joe Lauzon en un momento tuvo la mayor cantidad de bonos de ‘Pelea de la noche’. Ha sido parte de The Ultimate Fighter . Ha hecho mucho en el deporte. Llegas a una edad en la que es como, vamos chicos”.

Lauzon hizo su debut en el octágono en 2006 en UFC 64, noqueando al ex campeón de peso ligero Jens Pulver en una gran sorpresa. Llegó a convertirse en un favorito de los fanáticos por su estilo de lucha que prioriza la acción, lo que lo colocó en el puesto número 4 en la lista de todos los tiempos de bonificaciones posteriores a la pelea con 15.

Lauzon compitió tres veces en eventos de UFC celebrados en Boston, con marca de 2-1, incluida una victoria sobre Jonathan Pearce en su pelea más reciente en 2019.

En una declaración proporcionada a MMA Fighting, Lauzon describió las circunstancias en torno a su solicitud para pelear en UFC 292, los comentarios de White y su posición en su carrera.

Dana no se equivoca con la edad ni con nada más. No crean que no estaba pensando en eso cuando vi a Weidman lastimarse la rodilla anoche.

Dana no se equivoca… y siempre hemos tenido una gran relación y sé lo raro que es salir arriba en lugar de estar boca abajo como tantos otros.

Nunca dije que pelearía contra «cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. No habías escuchado un abucheo de mi parte sobre pelear en los últimos 4 años con Covid, Apex y todo lo demás. Si el show anterior en Boston fue el último, que así sea… pero he estado diciendo todo el tiempo que si una oportunidad tiene sentido, la aceptaré.

Vi una tormenta perfecta y dije “este es un escenario que tiene absolutamente sentido para mí, pero aparentemente no tenía sentido para UFC.

Nunca intenté utilizar a los medios y a los fanáticos para arrinconarlos, porque ese nunca ha sido mi estilo. No dije una palabra sobre nada de esto hasta que ya era el día del pesaje y claramente era demasiado tarde… pero comenzó varios meses antes con el UFC.

pero esta vez no funcionó. Todavía amo a UFC y siempre han sido geniales conmigo… pero obviamente me decepcionó que no funcionara estar en esta cartelera.