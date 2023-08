Du Plessis describe plan para pelear con Adesanya en África

El peso mediano de UFC, Dricus Du Plessis, actualmente es el contendiente número uno del ranking en 185 libras, pero no será el próximo hombre frente al campeón Israel Adesanya dentro del octágono.

Si bien Du Plessis se aseguró una oportunidad por el título a principios del mes pasado al noquear a Robert Whittaker en UFC 290 , su pelea con «The Last Stylebender» ha quedado en un segundo plano por el momento.

Adesanya se enfrentará a Sean Strickland el próximo mes en UFC 293 en Sydney después de que Du Plessis decidiera no dar la vuelta para dirigirse a Australia debido a una lesión en el pie. Esa decisión hizo que el campeón y su entrenador Eugene Bareman advirtieran al sudafricano que su oportunidad de alcanzar la gloria ya no está garantizada.

Durante una entrevista reciente en el canal de YouTube Te Ao con Moana , Du Plessis reiteró la razón detrás de su decisión de retrasar la obtención de provecho de lo que percibe como una pelea por el título bancada.

Si bien señaló que la lesión fue el principal catalizador detrás de la decisión, «Stilknocks» también describió su intención de impulsar su eventual pelea por el campeonato en suelo africano.

«Ahora me he ganado mi lugar como el peso mediano número uno del mundo. Ahora puedo asegurarme de que estoy listo para esa pelea… Pero también puedo dictar y decir: ‘Escucha, siempre he sido un jugador. Cuando me llaman y contesto, digo que sí. Llamaron por Robert». Whittaker… me tomó un minuto, ni siquiera. Me quedé tranquilo. ¿Cuándo? ¿Dónde?

«Definitivamente estoy diciendo que sí (a luchar contra Adesanya), pero ahora mismo realmente quiero presionar y hacer que esto suceda en África. Quiero presionar para eso. Quiero presionar para que Izzy y yo luchemos entre nosotros en África, y creo que es posible».

Si eso llega a buen término, la ubicación probablemente solo se sumaría a una acumulación ya sensible y controvertida, con la rivalidad de la pareja arraigada en los idas y venidas en torno a su herencia africana .