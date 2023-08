MJF manda un mensaje a quienes buscan crear polémica en la lucha libre profesional, concretamente, entre AEW y WWE, mencionando a LA Knight y Cody Rhodes, en una reciente entrevista en Town Hall. Hace poco, el luchador de SmackDown decía que no entiende que lo comparen con el All Elite. El de Raw comentaba que una de las cosas que más le gustan actualmente de su antigua empresa es justamente el Better Than You.

► MJF contra la polémica

«Yo lo llamo titiritero emocional. Definitivamente siento que soy el mejor, pero no voy a sentarme aquí y fingir que soy el único. Hay una cosa rara en la lucha libre profesional en la que veo a los fans en Internet, la forma en que se comunican entre sí, es como una guerra total. Para que ustedes sepan, eso no es lo que está pasando con los luchadores. Nos animamos unos a otros porque, siendo realistas, cuanto mejor les vaya a las dos empresas, más dinero ganaremos. Así que dejen de discutir. Todos nos estamos divirtiendo. Veo a LA Knight y a Cody Rhodes cada semana, y me lo paso genial, igual que sé que todo el mundo se lo pasa genial, igual que sé que hay fans ahí fuera viendo Better Than You Bay-Bay que se lo pasan genial cada semana. Hay mucha lucha libre profesional en marcha, y hay espacio más que suficiente para ello, claramente. Porque AEW está a punto de tener la mayor multitud, esto no es una hipérbole, la mayor multitud en la historia del deporte, y yo soy el cabeza de cartel. Cuando pienso en ello, me parece una locura».

«Creo que otra razón por la que la gente no se cansa de MJF es que me parezco mucho a mucha de la gente que me ve cada semana, aparte de que soy un atleta monstruoso y mucho más guapo que todo el mundo, y un prodigio. Crecí amando este deporte. Tenía un cabezón de John Cena en mi habitación. Me desperté con ese hombre mirándome. Es una locura. Tenía posters de CM Punk y Roddy Piper y Greg Valentine y Jerry Lynn y Buddy Rogers. Viví para esta mi*rda, y ahora puedo mirar a esa cámara y decir que soy el cabeza de cartel del mayor espectáculo de la historia, y no es una hipérbole. Creo que la razón por la que la gente está detrás de mí es porque la gente se ve a sí misma en mí. Soy parte de ese sueño y estoy orgulloso de serlo».