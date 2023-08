Falleció Terry Funk, leyenda de la lucha mundial

Lamentablemente, la lucha libre está de luto nuevamente. Según ha informado Mick Foley, el gran luchador Terry Funk, falleció en el día de hoy a sus 79 años.

En la edición 325 de SÚPER LUCHAS, nuestro compañero Carlos Acosta escribió un gran artículo recordando la carrerea luchística de esta gran figura y leyenda mundial de la lucha libre.

Noboru Okawa.

La guerra de Vietnam, el mega popular Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de los Beatles, el Mundial de futbol de Inglaterra, los Juegos Olímpicos de México, el primer hombre en la luna, Woodstok, la música Disco y muchos avances y otros tantos retrocesos en la humanidad, aún no ocurrían cuando el 9 diciembre de 1965, Terry Funk daba su primer lucha como profesional en su natal Amarillo, Texas. Muchos de los que lean esto no habían nacido cuando en 1968, al lado de su hermano Dory Jr., se ciñó por primera vez un campeonato.

Hijo de luchador, vio como su progenitor, Dory Funk, se media a Lou Thesz, Mike DiBiase o Fritz Von Erich, y aprendió a respetar y amar la lucha. A la edad de 21 comenzó una larga y fructífera carrera en el mundo.

La rudeza en Terry es su hábitat natural, incursionando desde un principio en Texas Death Matches, se le recuerda uno en especial ante Harley Race el 4 de septiembre de 1969, haciendo todo lo posible para enfurecer al público. En su primer viaje a Japón, Terry y Dory vencen a Antonio Inoki y Giant Baba en la JWA para coronarse como Campeones Internacionales de Parejas NWA, el 7 de diciembre de 1969. Como dato curioso, encontramos en su record la lucha el 24 de junio de 1972 en Irvington, Texas, al lado de Mr. Fuji, perdiendo ante Jose Lothario y El Santo, pero el 22 de abril de 1974, en El Paso, le tocó hacer equipo con el Enmascarado de Plata para pasar por encima de The Patriots.

Dory Jr. se había coronado como campeón del mundo de peso completo NWA en 1969, durando como campeón más de 4 años, eso le sirvió a Terry para querer emularlo y a finales de 1973 tuvo su primer oportunidad ante Jack Brisco, pero la experiencia de este fue superior, lo cual se repitió también en noviembre de 1974. Muchos dicen que la tercera es la vencida y mas cuando se pactó la lucha en un Texas Death Match el 19 de abril de 1975 pero no fue así esta ocasión, la supremacía de Brisco parecía no tener fin, todavía hubo un cuarto enfrentamiento, esta vez en Amarillo, Texas el 31 de julio del 75; ¿sería que frente a su gente Terry se coronaría?, Terry dio una gran lucha pero solo le alcanzo para empatar, tal argumento le sirvió para pedir una revancha. La quinta ocasión en que se mediría a Jack Brisco por el titulo, esta ocasión en Miami Florida, el 10 de diciembre de 1975, que era el terreno de Jack, a lo mejor la superioridad manifiesta del mayor de los Brisco en otras ocasiones y el público a su favor le sirvieron para que Jack entrara en una zona de confort y que Terry, picado en el orgullo por las 3 derrotas y el empate anterior pusiera todo de sí. Terry lo consiguió, al llevarse dos de las tres caídas a las que fue pactada la contienda. Tras la coronación de Terry, los hermanos Funk se establecen como los primeros hermanos en tener el campeonato mundial completo NWA, marca que aun no es igualada.

Durante su reinado tuvo épicas batallas contra el propio Jack Brisco, Dusty Rhodes, Rocky Johnson, Fritz Von Erich, Chavo Guerrero y los excampeones Gene Kiniski y Giant Baba, defendiéndolo por todo lo ancho y largo de Estados Unidos, además de Canadá y Japón, Terry se mantuvo como campeón 14 meses, hasta que Harley Race, en lo que ya era un verdadero clásico logro derrotarlo en Toronto, Canadá un 6 de febrero de 1977.

Aunque perder el titulo fue doloroso, Funk no se vino a menos y el prestigio de ser haber sido campeón (en esos entonces el campeonato NWA era el elite en el planeta) y dando grandes combates sangrientos con Abdullah the Butcher y The Sheik, los piques contra estos dos durarían mas de 25 años, aunque claro, en el caso del Sheik con el relevo de su sobrino Sabu. También en esa época nace el pique entre familias texanas, por una parte los Funk ex campeones de la NWA tanto de manera individual como en parejas y por la otra los Von Erich dueños de la promoción mas famosa del estado, WCCW; Fritz, el fundador del clan Von Erich y su hijo mayor Kevin consiguieron medirse a los Funk en Amarillo, la lucha termino sin decisión. Sin embargo los triunfos mas importantes del final de los setentas Terry se los llevó en el extranjero, en Japón gana junto a su hermano la Liga Mundial de Parejas mas Poderosas imponiéndose a los bestiales Abdullah y Sheik en 1977, en el 78 pierden la final de dicho torneo ante Giant Baba y Jumbo Tsuruta, pero para el 79 se convierten en los primeros en alzar el trofeo de dicha liga por segunda ocasión.

En la isla del encanto, los Funk logran derrotar a los Invader I y II y arrancarles el Campeonato de Parejas WWC; ganaron tres luchas de cuatro que tuvieron ese año ante los Invaders, la última en Bayamon el 22 de Diciembre terminó en zafarrancho con la afición: Terry y Dory tienen que salir escoltados por la policía y Carlos Colón por la parte de atrás de la arena.

Terry se sabía hacer odiar con facilidad causando verdaderos alborotos entre los aficionados lo mismo en la Florida, que en Texas o Kentucky, es en este estado, en Louisville donde en 1981 entre abril y mayo sostiene un pique con Jerry “el Rey” Lawler (hoy comentarista de RAW), la lucha termina siendo ganada por el Rey pero vía descalificación por exceso de rudeza, Terry masacró a Jerry y se sentía muy satisfecho del hecho hasta que al bajar del ring algo así como una docena de aficionados locales ya lo estaban encañonando pistola en mano. Algo que se volvió común en esos tiempos después de sus luchas, alguna vez la policía logró detener en Corpus Christi a un aficionado que le puso un cuchillo en la garganta a Terry, el promotor y mas gente del vestidor le recomendaban que levantara cargos por la agresión, Funk se rió y dijo que al contrarió, el hecho de que la gente lo increpara de esa forma era un halagó para su accionar en el ring.

En Japón anunció que en 1983 se retiraría, a pesar de tener menos de 20 años de experiencia Terry. Que mejor forma de retirarse que una lucha contra Abdullah The Butcher, sin embargo por agenda la lucha contra el carnicero no se pudo hacer, así que en una lucha en parejas el 31 de agosto de 1983, se medirían los equipos de extranjeros mas dominantes hasta ese entonces en Japón, Stan Hansen y Terry Gordy para despedir al Terry acompañado de su hermano Dory. Una gran lucha que terminaron por ganar los hermanos Funk. Y tras eso una emotiva ceremonia de despedida que fue tan sentida que la familia de Terry estuvo llorando.

Terry comenzó a trabajar booker en la All Japan y eventualmente como réferi en algunas luchas especiales y algunos pequeños trabajos en la serie “Wildside”, pero al percibir un menor sueldo al que estaba acostumbrado Funk comenzó a darse cuenta de que el “retiro” no significaba dejar de luchar y que el “retiro” nunca había sido mencionado como definitivo así que tras 14 meses de retiro regresa a luchar en San Luis Missouri el 26 de octubre haciendo pareja con su hermano Dory contra la pareja sensación del momento The Road Warriors, tal alboroto paso en esa lucha que terminó sin decisión.

En 1985 firman con WWF, ya que está se había convertido en una promoción a nivel nacional, los dos hermanos Funk, Terry adopta en ese tiempo la costumbre de atacar a los presentadores; tiene una participación discreta en el primer King of the Ring y es derrotado en la primer ronda por el ganador del torneo Tito Santana; en la segunda Wrestlemania Terry tendría su revancha frente a Tito, pero esta vez en parejas él al lado de su hermano y Tito con el consentido del público y viejo rival de Terry en la NWA Junkyard Dog, el pique del Perro y Terry dio para varios encuentros incluso alguna revancha en un Saturday Main Event donde los Funk perdieron ante el Perro y Hogan.

Sin embargo la época de André y Macho Man contra Hogan comenzaba así que Terry y Dory no vieron mucho futuro en la empresa de McMahon y volvieron a los viejos terrenos de la NWA y Japón, pero a finales de 1987 decide otra vez retirarse, aunque ahora sin una lucha formal, ese tiempo lo aprovecha para comenzar a incursionar en el cine de doble y pequeños papeles en cintas como Rambo III y Halcón con Silvester Stallone y Road House con Patrick Swayze.

Para 1989, el pique que Ricky Steamboat y Ric Flair habían sostenido en WCW, donde las primeras decisiones a favor de Flair (auxiliado por the Four Horsemen) habían sido muy discutidos y el Dragón pese a eso logró coronarse como Campeón NWA y pactan una revancha definitiva para el Wrestle War el 7 de mayo, donde se fijan 3 jueces, Terry Funk es uno de los designados para tal asignación, Flair ganó y Terry subió a felicitarlo, después de que Funk le levantó el brazo al nuevo campeón, Ric envuelto en júbilo sigue festejando ignorando al invitado, Terry que no le gustan los desaires no aceptó el desplante de Flair y lo atacó con tremendo martinete a su estilo, mandándolo dos meses de vacaciones forzosas al Nature Boy, derivando en el evento estelar del Great American Bash del 23 de julio, aunque Funk perdió lo posicionó como el primer rival de Flair, quien se unió al lado de Gary Hart y comenzó a hacer pareja con Great Muta y Terry Gordy, sin embargo su participación en la WCW había llegado a su fin y en noviembre del 89 tras perder en un “i quit match” con The Nature Boy, Terry salió de la empresa.

Y otra vez a descansar de la lucha libre, aprovecho el receso para aparecer como doble en la quinta secuela de de Rocky y con un papel discreto en las series Swamp Thing, Tequila & Bonetti y The Adventures of Brisco Country Jr. sin embargo en 1990 a invitación del ahora promotor y campeón de la USWA, Jerry Lawler, vuelve a la lucha para enfrentarlo y ganarle en Memphis el 5 de Noviembre de ese año el campeonato de la USWA; Terry con todo y campeonato regresa a AJPW a hacer pareja con su hermano, en 1991 salvo la lucha de revancha donde pierde contra el Rey de Memphis prácticamente no lucha.

En 1993 lo invitan a luchar a Japón pero esta vez no a AJPW, sino a FMW y se registra el primer combate contra Onita el 5 de mayo en Kawasaki , perdiendo ante el japonés, ocasionalmente regresó a Puerto Rico, pero el estilo “hardcore” de la FMW comenzó a ser su pan de todos los días resaltando una victoria en lucha de camillas al lado de Tarzan Goto sobre el Sheik y Sabu . En su regreso a Estados Unidos comienza a trabajar con la, aún, Eastern Wrestling Championship ganando el campeonato de la televisión a Jimmy The Superfly Snuka y tras perder el titulo en una lucha en que no precisamente perdió él, decidió retar al campeón de la empresa, al sobrino del Sheik y ya su rival en FMW, Sabu, ganándole el campeonato el 26 de diciembre para cerrar con broche de oro el año en que Terry se volvió completamente “extremo”.

De 1994 a 1996 Terry se la pasa haciendo luchas extremas por el mundo, y también con participaciones en WCW, pero siendo memorables sus actuaciones en el King of the Death Match de 1995 donde le ganó a Leatherface y Tiger Jeet Singh en tremendas luchas, sin embargo Mick Foley le ganó la final, esa lucha por demás es violenta, hay púas, lámparas, explosiones, tablas, intervenciones externas, escaleras y sangre, mucha sangre.

El ya conocido como Funker comienza 1997 volviendo a WWF para participar en el Royal Rumble que se efectuó en San Antonio, entró en el lugar 24 y duró 15 minutos en el ring, sin embargó fue eliminado por el mismo Foley, en ese momento personificando a Mankind. En abril consiguió superar a Stevie Richards y Sandman en un Three Way Dance por el derecho de enfrentar al campeón de la ECW, Raven, en la misma noche y después de una lucha por demás violenta, Terry se corona. El momento cúspide de la ECW, desde mi particular punto de vista, llega el 9 agosto de 1997, Terry como campeón defendiendo ante un Sabu retador, pero esta vez con una particularidad las cuerdas del ring fueron sustituidas por alambre de púas, aunque no era la primera vez que se hacía en la lucha libre, si fue de las primeras veces que fue llevado completamente a otro nivel , creo que el adjetivo mas propio para esa lucha es BRUTAL , tal vez haya habido luchas mas sangrientas, o quizá donde el uso de algunos objetos o animales en el desarrollo de la contienda hayan parecido escalofriantes, sin embargo esa noche en la ECW Arena ambos luchadores lucieron un desenfado total por el dolor, tanto del rival como del propio. Durante la lucha Sabu tuvo que vendarse los brazos con cinta adhesiva para que las hemorragias producidas no llegaran a más . Martinetes y desnucadoras estuvieron a la orden del día, en un momento dado Sabu se hizo de unas pinzas y comenzó a desmantelar una parte de las “cuerdas” del ring, Rob Van Dam salió de los vestidores para ayudar a su compañero a martirizar mas a Funk, lo envolvió completamente en alambre de púas y lo acomodó en una mesa para que Sabu le aplicara un tremendo Arabian Face Buster con el que atraviesan la mesa, tras tratar de que la cuenta llegue al tercer segundo fatídico, Funk se negaba a perder el campeonato y alzó el hombro , Sabu luce perturbado por la resistencia del viejo, pide que lo vuelvan a acomodar en una mesa, pero esta vez, además del alambre de Terry, Sabu también se envuelve y se lanza con el buster otra vez, ambos terminan completamente trenzados en el alambre de púas, fundidos uno al otro, subieron al ring al unísono, Sabu cubrió, pero Terry levanta el hombro, Sabu trató de separarse para continuar el ataque, pero no podía, de verdad estaban apelmazados, las púas de las rodillas de Sabu las puso en la cara de Funk el dolor era evidente y cubre, los tres segundos llegan a pesar del esfuerzo de Terry por levantar. La lucha terminó pero comenzó el intento por réferis y por una horda de enfermeros que con pinzas comenzaron a tratar de separarlos.

Terry Funk, tras haber luchado en la mayoría de las empresas del mundo, decide volver a WWF, pero antes organizó una de las funciones mas memorables de la historia, ya que reúne a talento de WWF, ECW, FMW, IWA y AJPW, y una oportunidad de enfrentar a la Excelencia de la Ejecución, Bret “Hitman” Hart, en su casa, en Amarillo Texas, aunque la función se llamo: “50 años de Funk”, en realidad Terry ya había cumplido 53, hubo luchas entre empresas por ejemplo Dory Funk (AJPW) vs Rob Van Dame (ECW) o Sabu (ECW) vs Mankind (WWF), pero sin duda la lucha estelar era muy llamativa, Bret lució por demás intimidado por toda la fanaticada ovacionando al ídolo local. Hart salió acompañado de su hermano Bruce, de último momento se pactó como lucha sin descalificación, así que a Bret le vino bien la “asesoría” de su hermano quien le ayudó a atacar al local en todo momento, sin embargo Terry no quería perder ante su gente y cada ataque era repostado, sabía Funk que la mejor forma de equilibrar el asunto era atacar las coyunturas de su rival, tras nivelar las cosas Terry se lo llevó con un suplex alemán y esperó que el arbitro contara, sin embargo no se percató de que él también tenía la espalda plana, el tercero cuenta, Bret levantó el hombro en el último segundo y suena la tercera palmada, Funk creyó que ganó, pero nunca se dio cuenta de su graso error. El ring de inmediato se vio invadido de vasos, demás objetos y algunos líquidos de dudosa procedencia.

En diciembre regresa a WWF, haciendo pareja con un personaje bizarro llamado Chainsaw Charlie, tapándose la cara con una media y alternando con Mick Foley, llamándose las Leyendas del Hardcore. Momentos por demás brillantes le vimos a esta pareja, como cuando en el Wrestlemania 14 (la segunda aparición de Terry en WM) se midieron a los Forajidos de la Nueva Era (Kip James y Billy Gun) en una lucha de contenedor de basura, que termina con todo y montacargas incluido y la coronación de los extremos. Sin embargo en agosto de 1998 Terry decide otra vez volver a la independencia enfrentando a gente como Mr. Pogo, Abdullah y algunos mas en Japón y Canadá.

En el 2000 regresa a WCW y es nombrado comisionado, sin embargo prefiere formar su facción invitando a Arn Anderson, Larry Zbyszko y Paul Orndorff, haciéndose llamar los Forajidos de la Vieja Era. Todo ese año Terry tiene un papel importante donde destaca el hecho de haber ganado dos veces el campeonato hardcore de la empresa y de la misma forma el campeonato de los Estados Unidos, mismo que no ganaba desde 1975. Tras el fin de la WCW en el 2001 Funk regreso a la independencia, tanto en Estados Unidos y Canadá y ya midiéndose aparte de sus viejos rivales como Dusty Rhodes y Abdullah, a una nueva generación de luchadores que algunos ya son muy conocidos por los lectores de esta revista: CM Punk, Homicide, Paul Burchill y James Storm, en tantas empresas como son imaginables: AJPW, XPW, TNA, XWF, 3PW, MLW, IWA Mid South y FWA, solo por mencionar algunas.

En el 2004 la WWE lanza un dvd y un libro sobre la ECW (“The Rise & The Fall of ECW) y tras el éxito (más de un millón de ventas el dvd y más de 250 mil el libro) se comenzó a comentar sobre una reunión de ex ECW, la empresa con los derechos del nombre de la ECW (WWE) lo planeó primero, el cartel sería encabezado por la gente que estaba con ellos: Dudleys Boys, RVD, Chris Jericho, Benoit, Eddie Guerrero, Rey Mysterio y Lance Storm, reforzándose con parte del talento independiente entre los que estaban considerados Terry Funk, por otra parte los independientes también consideraron hacer su reunión, siendo Shane Douglas el principal promotor del evento, gente como Raven y Jerry Lynn que estaban en TNA apoyaron con todo el proyecto de Shane, sin embargo mucho del talento independiente no tuvo empacho en firmar con ambas marcas, de esa forma pudimos ver en ambos eventos Sandman, Sabu, Mick Foley, Rhino, Justin Credible, Blue Meanie, Mikey Whipwreck, Ian Rotten y claro Joey Styles; sin embargo Shane consiguió que Terry firmara sólo para los independientes, en el documental HARDCORE FOREVER hay una entrevista por demás conmovedora donde Funk rompe el contrato que le mandó la WWE para la lucha de reunión. En esa función llamada Hardcore Homecoming del 10 de junio del 2005, Terry Funk se midió a Shane Douglas y Sabu, en una gran lucha de alambre de púas, donde el árbitro especial fue Mick Foley, y aunque Sabu volvió a imponerse en la final, casi 8 años después, todos los asistentes estuvieron coreando el nombre de Funk por varios minutos al terminar la lucha.

En agosto de ese año Terry vuelve a Japón esta vez para hacer equipo con Mil Mascaras y ganarle a Katsuhiko Nakajima y Tomoaki Honma crónica que estuvo en esta revista. Terry comenzó a luchar menos, caramba ya tenia mas de 60 años, sin embargo por invitación de Tommy Dreamer y Mick Foley consiguen que Terry vuelva para unas luchas más a WWE.

En mayo del 2006 Foley confronta a Funk en RAW, Foley reniega de todo lo que tenga que ver con ECW, dice que cada noche no puede conciliar el sueño recordando tanta violencia sin sentido y decide que él eliminara a todo lo que tenga que ver con ECW, Tommy Dreamer llega a apoyar a la leyenda del hardcore; una semana después Paul Heyman reta a Foley y Edge para que enfrenten a Dreamer y Funk. El 7 de junio, en Smackdown¡ participa en un Batlle Royal y después sale en la esquina de Dreamer para su enfrentamiento con Edge que salió con Foley y Lita en su esquina, la lucha de los que originalmente iban a ser protagonistas termino en segundo plano cuando Foley y Funk se liaron a golpes con alambre de púas en el ringside, el domingo siguiente fue el One Night Stand 06, con la lucha pactada entre Dreamer y Funk vs. Edge y Foley, sin embargo tras la aparición de Lita en las luchas anteriores Tommy convoco a su esposa Beulah Mc Guillicutty a que los reforzara en la esquina, la lucha termina de manera ridícula cuando Edge cubre a Beulah para la cuenta de tres. La ECW murió no se si en esa lucha, pero en definitiva murió.

Terry después de eso dio una lucha más el 16 de septiembre de 2006 cuando le ganó a Jerry Lawler en Lawton Oklahoma, la cual se supone que es su lucha del retiro, pero conociendo al Terrible de Terry no podemos decir que es el final. A partir de ahí Terry a aparecido como referee en algunas luchas y en este año fue inducido al Salón de la Fama de WWE.

Vaya que el mundo a cambiado desde 1965 en que Terry debutó, Internet, celulares, presidentes de color en Estados Unidos, enfermedades como el Sida o el Ébola, la caída del muro de Berlín, el calentamiento global y mil cosas más; el mundo y la lucha cambió pero Terry Funk cambió con ellos y se adaptó, nunca, nunca le faltó el respeto a este deporte y siempre ha estado dispuesto a todo por ella, no se si Terry Funk sea solo recordado por el Funker de los 90’s o el Campeón NWA de los 70’s, no se si en Japón se recuerde más por su época dominante al lado de su hermano en AJPW o por sus Death Matches en FMW, no se si en Puerto Rico algún día olviden las luchas contra los Invaders, pero estoy seguro, que aunque pase el tiempo y mientras haya Lucha Libre Terry Funk estará ahí.