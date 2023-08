«Un círculo completo de pintas de Guinness. Desde Dublín hasta Toronto, con 19 años de por medio. Ahora de vuelta después de un increíble viaje a casa en Toronto. ¿Qué puedo decir? Llevaré esa experiencia conmigo hasta la tumba. Toronto, realmente lo diste todo. Y hablando de darlo todo, Sheamus es una bestia. Por extraño que parezca, dentro del cuadrilátero fue pura alegría. Solo dos amigos dándose con todo. Ya sabía que era genial, pero no sabía cuán grande era en realidad. Ese tipo tiene un talento impresionante, es espectacular en lo que hace y trabaja increíblemente duro. Es la personificación de la ética laboral. Eso no se puede enseñar. Gracias, colega. Fue un honor«. Así reflexionaba Edge sobre su última lucha en WWE.

► El porvenir de Dominik Mysterio y Rhea Ripley

El WWE Hall of Famer está celebrando 25 años de Superstar cuando su contrato finaliza sin saberse si firmará uno nuevo o tomará otro camino, en la lucha libre o fuera de ella. Y nos preguntamos, ¿algún día Dominik Mysterio y Rhea Ripley pronunciarán unas palabras así, algún día Dirty Dom y Mami estarán festejando dos décadas y media en la compañía número uno del mundo? Es imposible saberlo, pero The Rated-R Superstar cree que sí, según señala en su reciente aparición en WWE’s The Bump. No son los únicos a los que menciona, pero de todos son no solo los más exitosos en la actualidad sino que forman The Judgment Day, una facción que él ayudó a crear; él además fue fundamental en la llegada de los dos.

«Dom. Sinceramente creo que Dom, con lo que está aprendiendo y haciendo. Creo firmemente que, dentro de 25 años, podría estar aquí sentado teniendo una conversación similar. Montez Ford, ambos miembros de Street Profits, Rhea. Theory. Carmelo Hayes, Grayson Waller, Bron Breakker. Les diría simplemente: ‘Todo estará bien. Solo respira'».