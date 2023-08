Edge: «No sé lo que me deparará el futuro»

No sería descabellado contemplar que Edge colgara la botas ayer en SmackDown. Tal vez Sheamus no suponga el nombre idóneo como último rival, pues aquí podríamos mencionar a muchos otros que tienen más vinculación luchística con «The Rated-R Superstar». Pero si analizamos el contexto actual, solamente John Cena continúa en activo y vinculado a WWE.

Y precisamente por ello, la lucha de Edge luce más como una despedida ante los fans de su tierra natal, Canadá, si recordamos lo dicho por el propio veterano el pasado año.

Y evidentemente, una vez concluyó la emisión de SmackDown, Edge siguió sobre el ring en pos de hacer los honores ante la fanaticada de Toronto.

Edge quiso preguntarse en voz alta si su lucha contra Sheamus sería la última de su carrera, y los seguidores mostraron su clara desaprobación, para seguidamente, exponer el veterano que no se veía capaz de volver otra vez allí para otra implicación.

WWE quiso compartir en redes sociales las siguientes palabras de Edge.

After #SmackDown went off the air, @EdgeRatedR gave the WWE Universe an update on the status of his career… 👀🤘 pic.twitter.com/f2BbEh7JnI