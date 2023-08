Edge agradece a Sheamus: «Gracias, fue un honor»

«¿Qué puedo decir? ¿Es esta mi última vez frente a todos ustedes? No creo que pudiera hacer otra vez a tiempo completo... y estar aquí otra vez para otro combate, siendo sincero con ustedes. No sé lo que me deparará el futuro, de verdad no lo sé. Tengo que sentarme en casa esta semana, sanar mis heridas, hablar con mi familia y ver lo que quieren que haga. Pero lo que sí puedo decir, Toronto, es gracias». Con estas palabras, Edge se despidió del WWE Universe anoche en SmackDown; su contrato termina en septiembre.

► Edge agradece a Sheamus

Más recientemente -mientras algunos en AEW creen que The Rated-R Superstar será All Elite o Matt Cardona y Brian Myers comparten sus pensamientos sobre este último combate el WWE Hall of Famer reflexiona nuevamente al respecto, agradeciendo a The Celtic Warrior por la experiencia.

«Un círculo completo de pintas de Guinness. Desde Dublín hasta Toronto, con 19 años de por medio. Ahora de vuelta después de un increíble viaje a casa en Toronto. ¿Qué puedo decir? Llevaré esa experiencia conmigo hasta la tumba. Toronto, realmente lo diste todo. Y hablando de darlo todo, Sheamus es una bestia.

«Por extraño que parezca, dentro del cuadrilátero fue pura alegría. Solo dos amigos dándose con todo. Ya sabía que era genial, pero no sabía cuán grande era en realidad. Ese tipo tiene un talento impresionante, es espectacular en lo que hace y trabaja increíblemente duro. Es la personificación de la ética laboral. Eso no se puede enseñar. Gracias, colega. Fue un honor«.

Puede que la afirmación de que no podría haber elegido un oponente mejor sea exagerada si pensamos en otros luchadores en activo a tiempo completo o parcial pero no cabe duda de que Sheamus fue ideal para la última lucha de Edge. Para la última lucha de cualquiera, lo sería. Por otro lado, realmente no se sabe lo que va a pasar en adelante con el nativo de Canadá. Probablemente, al menos en opinión de un servidor, pasará un tiempo alejado de las cuerdas para luego firmar nuevamente con WWE y volver.