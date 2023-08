NJPW: Resultados «All Star Jr Festival 2023 USA»

Bajo la producción de Rocky Romero y Hiromu Takahashi, se llevó a cabo la magna función «All Star Jr. Festival 2023 USA», que reunió a varios talentos de peso junior.

► «All Star Jr Festival 2023 USA»

New Japan Pro Wrestling celebró la función en el mítico 2300 Arena de Filadelfia, donde además de sus estrellas junior, contó con talentos de múltiples promociones, incluidas AEW, CMLL, IMPACT, ROH, DDT y GCW.

En un espectacular combate en quíntuple amenaza, Soberano Jr. se impuso a KC Navarro, Fugaz, Dragon Kid y Lio Rush.

Un gran equipo integraron El Desperado y MAO para dar cuenta de The East West Express (Nick Wayne y Jordan Oliver).

Siguió un encuentro patrocinado, donde DOUKI y DOUKI y Low Rider se impusieron a Hiromu Takahashi y Rocky Romero y a Master Wato y Blake Christian en una lucha de escaleras donde hasta arriba se encontraba una bolsa de bocadillos cheesesteaks.

En la lucha estelar se enfrentaron a Mike Bailey y Kevin Knight, ganadores de una eliminatoria previa donde dejaron fuera a Francesco Akira y Clark Connors, respectivamente, se enfrentaron en la gran final del cuadrangular. A pesar de que fue una lucha muy nivelada, Bailey fue el más certero en los momentos finales, llevándose la victoria.

Tras celebrar el resultado, Bailey pidió la presencia de Hiromu Takahashi, quien subió al ring. Acto seguido lanzó su desafío por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, a lo que el monarca respondió que si.

Los resultados completos son:

NJPW «ALL STAR JR FESTIVAL U.S.A 2023», 19.08.2023

2300 Arena, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Asistencia: 672 Espectadores

0. Goldy venció a Vinny Pacifico (8:20) con un Swan Dive Knee Strike.

1. YOH y Matt Sydal derrotaron a Shun Skywalker y BUSHI (8:55) con un Five Star Clutch de YOH sobre BUSHI.

2. All Star Jr. Festival USA Tournament – Semifinal: Kevin Knight venció a Clark Connors (9:58) con un Crucifix Hold.

3. All Star Jr. Festival USA Tournament – Semifinal: Mike Bailey derrotó a Francesco Akira (13:31) con un Flamingo Driver.

4. Ryusuke Taguchi, Rich Swann y The DKC vencieron a Real1, Jack Cartwheel y Starboy Charlie (15:08) con un 450 Splash de Swann sobre Charlie.

5. Lucky Dip Tag Match: Chris Bey , Robbie Eagles, Alex Shelley y Kosei Fujita derrotaron a Yoshinobu Kanemaru, TJP, Ace Austin y Cheeseburger (17:00) con un German Suplex Hold de Fujita sobre Cheeseburger.

6. 5 Way Match: Soberano Jr. venció a Dragon Kid, Lio Rush , Fugaz y KC Navarro (7:15) con un Soberano Driver sobre Navarro.

7. El Desperado y MAO derrotaron a Nick Wayne y Jordan Oliver (19:14) con la Pinche Loco de Desperado sobre Oliver.

8. Philly Cheesesteak Cup 3 Way Tag Ladder Match: DOUKI y Low Rider vencieron a Hiromu Takahashi y Rocky Romero y a Master Wato y Blake Christian (19:27) als sich DOUKI das Cheesesteak schnappte.

9. All Star Jr. Festival USA Tournament – Final: Mike Bailey derrotó a Kevin Knight (19:53) con un Flamingo Driver.