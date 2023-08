Toni Storm elige rival varonil en AEW: «Si puedo…»

Dentro de menos de una semana, Toni Storm estará luchando por recuperar el Campeonato Mundial Femenil AEW en All In contra Hikaru Shida, la actual monarca, su amiga Saraya y la también ex dueña del título Britt Baker. Fue precisamente ella la que perdió el cinturón en favor de la guerrera japonesa que lidera en estos momentos la división femenil. Y quizá sea también una de las favoritas, pues no fue una sino dos veces reina de la misma, con 66 y 76 días de reinado, respectivamente; cabe mencionarse que el primero fue con la presea interina pero al final la compañía All Elite la acabó reconociendo como la máxima.

► Toni Storm elige rival varonil

Dicho esto, la gladiadora neozelandesa de 27 años también está abierta a otros desafíos, incluiso fuera de la categoría de mujeres, como muestra en su reciente entrevista en Daily Star cuando le preguntan acerca de con qué luchador querría compartir el encordado si tuviera la oportunidad. Antes de conocer su respuesta, recordemos que su esposo, Juice Robinson, hizo su debut en la empresa en marzo e inmediatamente comenzó una rivalidad con Ricky Starks. Esta duraría varios meses hasta la victoria del Absolute en la Owen Hart Cup que le puso fin. Ahora, los dos -los tres, en realidad- son heel.

«Ricky [Starks]. Ricky, porque no me gusta. Mi esposo llegó a AEW y luego se enfrentaron, y la verdad es que no era fan de ese chico. Si tuviera la oportunidad, lo pondría en su lugar«.

Volviendo al evento pay-per-view del 27 de agosto, Robinson unirá fuerzas a Jay White y Konosuke Takeshita contra The Golden Elite (Adam Page, Kenny Omega y Kota Ibushi). En cambio, Starks no tiene una lucha programada mientras comienza su alianza con Big Bill, a quien estuvo representando el sábado en Collision. Todavía es pronto para valorar esta nueva aventura pero el que fuera Campeón FTW cambió al bando de los rudos cuando estaba siendo empujado como babyface mientras peleaba con CM Punk, lo cual es interesante. Por otro lado, el Best in the World luchará con Samoa Joe en All In.