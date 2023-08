Con WWE o AEW… ¿Por qué Moose renovó con IMPACT?

Moose pudo haber tomado otro camino, incluida la WWE, pero al final renovó su contrato con IMPACT. Ahora, en una entrevista con WrestleSphere, explica el motivo de su decisión.

No podemos calificarla de sorprendente pues esta compañía es donde ha vivido lo mejor de su carrera y antes de confirmarse que había decidido quedarse él mismo reconocía que le preocupaba la posibilidad de tener que ir a otro sitio porque es una persona tímida que no se maneja bien con las relaciones sociales.

Por otro lado, aunque esto pudo haber tenido su cuota de relevancia cuando estaba valorando sus opciones, The Wrestling God quería seguir constuyendo su legado.

► ¿Por qué Moose renovó con IMPACT?

«Esta es la razón por la cual he decidido quedarme en Impact. En el pasado, cuando escuchabas las palabras Impact Wrestling, quizás venían a la mente dos nombres: AJ Styles y Kurt Angle. Estoy trabajando para convertirme en el tercer nombre en el que la gente piense al hablar de Impact Wrestling. Cada día siento que doy más pasos hacia ese objetivo. He sido un defensor leal de Impact Wrestling y voy a seguir siéndolo. El legado significa mucho, amigo. Hay una razón por la cual decidí quedarme aquí.

«Estamos creciendo año tras año, volviéndonos cada vez más grandes. Acabamos de realizar una gira por Australia y esperamos hacer otra el próximo año. Ahora nos dirigimos al Reino Unido. Cada año, Impact hace algo que no se ha visto en varios años y me alegra ser parte de ello. He construido todo mi legado en Impact Wrestling y no puedo esperar para ver cómo termina todo cuando finalmente me quite las botas y cuelgue los guantes. Impact Wrestling cuenta con muchos luchadores sobresalientes en nuestro vestuario, como Eddie Edwards, Josh Alexander y Deonna Purrazzo. Quiero decir, ella y las Knockouts la han bordado en los últimos años».