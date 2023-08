Charlotte Flair contempla sus opciones luego del retiro

En este momento, Charlotte Flair es 14 veces campeona, por lo que necesita tres reinados más para superar a su padre, Ric Flair. Evidentemente, muchos cuestionan el hecho de que ha tenido muchas oportunidades gracias a su padre, pero lo cierto es que el talento que ha mostrado en el ring, y su capacidad de trabajar como ruda (especialmente) la han catapultado hasta donde está en este momento, a tal punto que Kurt Angle la considera como «la mejor de todos los tiempos», algo que no probablemente no esté en discusión si llega a los 17 campeonatos, como ella misma se ha trazado como objetivo.

► Charlotte Flair, entre el fisicoculturismo y la actuación

Charlotte Flair fue entrevistada recientemente por Josh Martinez en «Superstar Crossover», donde habló sobre su carrera y también abordó los rumores de que recientemente se había tomado un tiempo libre para participar en una competencia de fisicoculturismo.

«No lo he hecho, contemplo hacer uno, pero aún no me he inscrito. Pero me encanta el mundo del fisicoculturismo«.

De igual manera, La Reina también habló sobre lo que planea hacer una vez que se retire del ring, aunque aclaró que no tiene ningún apuro todavía. Charlotte Flair mencionó de que tiene interés en la actuación.

«Día a día. Espero que algo suceda, pero no sé cómo será. Me encantaría protagonizar una película o una serie. Durante mi tiempo libre, tuve la oportunidad de convertirme en embajadora mundial de Smile Train. Así que ha sido realmente gratificante trabajar con la comunidad en mi tiempo libre. Así que «No lo sé. Pase lo que pase después».

Charlotte Flair no es novel en el mundo de la actuación, ya que en el 2017 hizo su debut cinematográfico en “Psych: The Movie”, y también hizo una aparición «Carpool Karaoke», «Straight Up Steve Austin» y «Punky Brewster». Hace pocos meses, se conoció de que La Reina fue elegida para interpretar a June Byers en una película independiente sobre Mildred Burke este año, sin embargo, tanto ella como Liv Morgan fueron retiradas del proyecto.