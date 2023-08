Filthy Animals era una facción luchística que operaba en WCW entre los años 1999 y 2001 como una suerte de D-Generation X. En diferentes etapas, sus miembros fueron Konnan, Rey Mysterio, Billy Kidman, Eddie Guerrero, Juventud Guerrera, Disco Inferno y Torrie Wilson. Otro detalle interesante que apuntar es que el Latino Heat inventó su truco de la silla durante aquella época.

Más de dos décadas después de su disolución, nos acordamos de ella en SUPERLUCHAS para informar de que entre todos los integrantes también pudo estar Sandman, uno de los más grandes de ECW. ¿Qué fue lo que pasó? Él mismo lo cuenta en una reciente sesión virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest. Konnan lo quería pero Eric Bischoff no.

► Sandman en Filthy Animals

«Trabajé con [Konnan] cuando llegó por primera vez, en su primera noche [en ECW]. De hecho, ni siquiera hablamos. Fue una intervención y él llegó tarde. Ni siquiera intercambiamos palabras cuando entró a la habitación, pero vi un par de sus luchas y se suponía que terminaría expulsándome y luego tendríamos una historia juntos, pero él y yo nos llevamos muy bien. Luego fuimos a WCW y él quería que me uniera a los Filthy Animals con ellos, pero Bischoff dijo que no, lo cual de todos modos resultó bueno porque Rap is Crap los aplastó con esa canción. Curt Hennig, Bobby Duncam. Rap is Crap fue sumamente divertido».

En otro orden de cosas, Sandman da a conocer que nunca ha conversado con AEW:

«Jamás he hablado con nadie en AEW, solo para que lo sepas. De hecho, ni siquiera estoy seguro de si tendrían mi número de teléfono. Estoy tan alejado de la industria. Es realmente sorprendente».

No tan alejado, en realidad, pues su última lucha fue en abril, cuando venció a The Dilf en un combate ECW Rules en FYW All Gas No Brakes!.