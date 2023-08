Michael Page: «Puedo verme peleando en UFC»

Michael Page todavía tiene que encontrar un hogar para su futuro como luchador. El ex dos veces retador al título de Bellator reveló que había peleado por su contrato con la promoción en julio.

Y desde entonces ha estado explorando el mercado de agentes libres de MMA. Page (21-2) no se opone a volver a firmar con Bellator, donde principalmente construyó su nombre, pero dijo que puede verse luchando por la competencia.

“UFC es una marca en la que ya me imaginaba, simplemente porque cuando me uní a MMA, eso era lo principal. Existían muy pocos otros programas, e incluso los programas que existían eran muy pequeños comparativamente, así que ese era el objetivo.

“Obviamente, los tiempos han cambiado y hay muchos grandes espectáculos compitiendo. ¿Puedo verme allí? Sí. Se pueden hacer muchas peleas que pueden ser excepcionales, sí. Pero como dije, es quien marca más casillas. Todavía hay muchas cosas que debo considerar antes de ir allí, pero el trato aún no está cerrado. ¿Pero puedo verme allí? 100 por ciento.»

A Page, de 36 años, le gusta el tipo de enfrentamientos que podrían presentarse con un traslado a UFC. Sin embargo, a pesar de su largo mandato en Bellator, también ve algunas peleas allí que le interesan. De cualquier manera, su decisión de firmar con una promoción irá más allá del tipo de peleas disponibles.

«Hay múltiples áreas en este juego en las que como atleta debemos pensar. No se trata sólo de la lucha, es el aspecto del marketing, nuestros bolsillos, nuestras finanzas, lo que nos facilita concentrarnos en el entrenamiento; es enormemente importante para nosotros mejorar en nuestro oficio. Entonces hay algunas cosas diferentes.

“Quien pueda marcar más casillas, ahí es donde terminaré. No quiero ser otro tipo que firme con otra organización o se quede en el mismo lugar y me queje del dinero. Me quejo de esto. Sólo quiero ir a una organización y ser el mejor yo”.