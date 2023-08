3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 19 de agosto 2023

AEW COLLISION 19 DE AGOSTO 2023 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision y empezamos con la construcción de AEW All In 2023. El estelar fue la lucha entre Darby Allin y Christian Cage, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW 19 DE AGOSTO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Big Bill vs. Derek Neal

Lucha de relleno, y para colmo, aún no se entiende por qué le redujeron así nomás la suspensión a Ricky Starks. Si la intención de AEW era que esté en All Out, lo hubieran puesto de esa manera desde el inicio.

► 1- Powerhouse Hobbs vs. Kevin Ku

Una lucha de relleno. Con tanto talento en el elenco de AEW, realmente estas luchas son innecesarias, aunque lo bueno fue que sirvió para establecer el desafío contra Miro para All Out. Ojalá tenga algo de construcción hasta entonces.

LO MEJOR

► 3- Willow Nightingale vs. Diamante

Esta lucha comenzó a mejorar hacia el final, terminando en el momento adecuado con un clímax decente. Esto hizo que el trabajo de ambas se viera bien.

► 2- Jay White vs. Dalton Castle

Ambos trabajaron de manera inteligente, con un ritmo decente, y Dalton tuvo la oportunidad de brillar en su debut en Collision. Una forma divertida de comenzar la acción en el ring para Collision.

► 1- Darby Allin vs. Christian Cage

A pesar de la edad, Christian todavía puede dar un buen combate. Esto fue bastante técnico con el trabajo de extremidades de Cage, apuntando al brazo de Darby, y se sintió muy metódico. Darby se mantuvo dominado por un rato, hasta que encontró una apertura y dio una buena ofensiva, lo cual funcionó aquí. Fue un buen trabajo de ambos en líneas generales.