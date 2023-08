Alex Shelley ganó el Campeonato Mundial Impact venciendo a Steve Maclin en Against All Odds 2023. 72 días después, lo expone ante Hiroshi Tanahashi en Multiverse United 2. Entre medias, defendió el título ante el mismo Maclin, Nick Aldis, The System y Brian Myers. ¿Cómo valora Frankie Kazarian su reinado? Lo explica en el Miami Herald.

LIVE THIS SUNDAY at 5pm ET on @FiteTV, @IMPACTWRESTLING, and @njpwglobal unite for #MultiverseUnited 2! Witness @AlexShelley313 defend the IMPACT World Title against @tanahashi1_100 and more at the 2300 Arena in Philadelphia!

Be there LIVE: https://t.co/QqMDilHgin pic.twitter.com/e5bncLJhoX

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 19, 2023