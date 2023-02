Frankie Kazarian: “No me sentía valorado en AEW”

Frankie Kazarian trabajó en All Elite Wrestling de 2019 a 2023. Se fue tras no renovar su contrato para volver a IMPACT. Durante esos cuatro años no tuvo la mejor de las etapas de su carrera, más bien fueron momentos aquí y allá, sin una verdadera regularidad, como aquel capítulo como Elite Hunter.

Eric Bischoff entrevistó recientemente al veterano luchador y uno de los comentarios que hizo fue que no se sentía valorado en AEW. Cabe mencionarse que a su acuerdo aún le quedaban dos años, pero solicitó a la compañía que no se renovara. No cabe duda de que “The Future” decidió apostar por sí mismo.

> Frankie Kazarian no se sentía valorado en AEW

“Lo que tengo que es más valioso que puedo darle a alguien es mi tiempo. Lo que más puedo pedirle a alguien es que me dé su tiempo. Eso es lo único que a todos se nos está acabando a todos en el planeta Tierra. Mi tiempo en la lucha libre profesional, a mis ojos, está lejos de terminar. El tiempo que me queda en el ring, quería darle ese tiempo a alguien que lo valoraría. Sentí, en el mi tiempo en AEW, mi tiempo y contribuciones y talento, no estaba siendo valorado. Está bien. Tuve la oportunidad de tomarme mi tiempo y dárselo a otra persona. Eso es exactamente lo que hice”.

Frankie Kazarian y Christian Cage en el episodio de AEW Dynamite de 31 de marzo de 2021 – AEW