IMPACT Wrestling acaba de celebrar su más reciente pay-per-view, Rebellion 2023, durante el cual Steve Maclin y Deonna Purrazzo ganaron los vacantes Campeonato Mundial Impact y Campeona Mundial Knockouts, respectivamente, para convertirse en los nuevos líderes de la empresa tras las lesiones de Josh Alexander y Mickie James, quienes con toda seguridad volverán para recuperar lo que nunca perdieron. En el show también estuvo Frankie Kazarian, formando parte del Team Dreamer que venció al Team Bully.

Y con The Future continuamos pues recientemente estuvo hablando del presente y futuro de la organización en WhatCulture Wrestling:

“Es la ley de los rendimientos decrecientes. La lucha libre profesional es la bendición y la maldición. El mercado está saturado, hay mucha lucha y mucha, muy buena lucha. Es casi difícil, si eres un fan incondicional, mantenerse al día con todo. Realmente lo es. Pero IMPACT, a pesar de que nosotros como compañía hemos existido durante casi 21 años, es casi el secreto secreto mejor guardado en la lucha libre porque el programa de televisión es realmente bueno, el pago por evento siempre cumple. Realmente están funcionando a toda máquina, y lo que tenemos que hacer es atraer más ojos a nuestro producto, y eso es algo que estamos tratando de hacer activamente. Estoy aquí porque quería estar aquí. Me encanta el elenco, me encanta el equipo directivo. Solo estoy tratando de construir esa marca, y estoy tratando de dejar la lucha libre mejor que cuando la encontré”.

