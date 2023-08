IMPACT x NJPW Multiverse United 2: For Whom the Bell Tolls es el 20 de agosto, mismo día en que se cumplen 20 años del primer combate Ultimate X de la historia de la Impact Zone. Lamentablemente, la compañía no ha querido o no ha podido encontrar hueco en el evento pay-per-view para dedicarle un aniversario. Frankie Kazarian habla de ello en una reciente entrevista con Dominic DeAngelo. Él precisamente fue uno de los tres participantes de aquella lucha, junto a Chris Sabin y Michael Shane.

► 20 aniversario de Ultimate X

«Hace un par de meses, supe que se acercaba el vigésimo aniversario. Así que averigüé cuál era la fecha exacta. Luego, vi en mi agenda que coincidía con Multiverse United. Me acerqué a algunos de los creativos en IMPACT e incluso hablé con Scott [D’Amore] personalmente y les planteé —sin entrar en muchos detalles— que quizás tenía una última lucha Ultimate X en mí. Pero mencioné que no podía pensar en un día mejor para hacerlo que el 20 de agosto, veinte años después. Su reacción fue sorprendente, dijeron que era una idea genial. Fue todo un poco en tono de broma. Tal vez, si fuera un evento independiente de IMPACT, habría sido más factible. A veces, las luchas Ultimate X solo funcionan en ciertos recintos. No conozco los detalles logísticos».

«La que llevaron a cabo en Slammiversary fue una lucha increíble. Creo que mi única crítica es que al principio, comenzamos a hacer demasiadas. Eso hace que pierda un poco su esencia, pero en los últimos años, han sido muy cuidadosos en hacer que esa lucha tenga un significado especial, porque así debería ser«.

► Cartel de Multiverse United 2

Campeonato Mundial Impact

Alex Shelley (c) vs. Hiroshi Tanahashi

Scramble Match

Chris Sabin vs. Frankie Kazarian vs. BUSHI vs. Rich Swann vs. El Desperado vs. YOH vs. MAO vs. Kevin Knight

Campeonato Femenil NJPW STRONG

Giulia (c) vs. Deonna Purrazzo vs. Gisele Shaw vs. Momo Kohgo

Lucha de parejas

Catch 22 (Francesco Akira & TJP) vs. TMDK (Kosei Fujita & Robbie Eagles)

Lucha por equipos

BULLET CLUB (Ace Austin, Alex Coughlin, Chris Bey, Clark Connors, David Finlay & KENTA) vs. Guerrillas Of Destiny (El Phantasmo, Tama Tonga & Tanga Loa), Josh Alexander, PCO & The DKC

Lucha de parejas

Eddie Edwards & Moose vs. TMDK (Shane Haste & Zack Sabre Jr.)

Lucha individual

Sami Callihan vs. DOUKI

Lucha de parejas

Hiromu Takahashi & Mike Bailey vs. Lio Rush & Trey Miguel

