Día que DDP vio que Cody Rhodes sería una estrella

Diamond Dallas Page habla del día en que vio que Cody Rhodes sería una estrella, de su adiós a WWE y de la creación de AEW en una entrevista que nuestros compañeros de Fightful acaban de sacar a la luz aunque fue grabada durante la premiere del documental American Nightmare: Becoming Cody Rhodes.

► Día que DDP vio que Cody Rhodes

«Eso era lo que generaba dinero. Bueno, es fácil para él hablar de su padre. Cuando creces con la combinación de ‘Elvis con John Wayne’ y tienes el respeto que él tiene, es fácil para él expresarse de esa manera. En ese momento quedó demostrado claramente. Si en ese momento [el discurso de Cody antes de la inducción de Dusty Rhodes al Salón de la Fama de WWE] no te diste cuenta de que era una apuesta segura, es que no estabas prestando atención a esa entrevista«.

► El adiós de Cody Rhodes a WWE

«Exactamente. Eso es lo que debes hacer en este negocio. No puedes tener miedo de retirarte. No debes tener miedo de alejarte cuando ya no te beneficia. Él nunca habría avanzado más allá de esa posición intermedia, nunca. Incluso habría caído aún más bajo, y lo sabía. Así que decidió: ‘Es hora de abandonar. Voy a demostrarles que estaban equivocados’. Y pagaron una buena cantidad de dinero para que regresara, mucho dinero. Así que es hora de recibir su recompensa. Y vaya que la recibió».

► Cody Rhodes en AEW

«No existiría AEW sin Cody. Sin él haciendo esa declaración, ‘Creo que yo, The Bucks y Kenny podemos atraer a 10,000 personas’, y [Dave] Meltzer diciéndole: ‘Ahora, Cody, estás un poco creído. Quizás 4,000’, y Cody respondiendo: ‘Acepto esa apuesta’. Todo eso ocurrió en Twitter, y ahora tiene que respaldar sus palabras, y lo lograron. Cumplieron con su palabra, pero además la forma en que manejó la dirección al principio fue realmente impresionante de ver«.