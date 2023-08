3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 25 de agosto 2023

WWE SMACKDOWN 25 DE AGOSTO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, que fue un episodio de homenaje a Bray Wyatt y Terry Funk, recientemente fallecidos. El programa concluyó con una lucha entre LA Knight y Finn Bálor, que culminó con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 25 DE AGOSTO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Segmento de LA Knight para Bray Wyatt

Aunque las palabras de LA Knight para Bray Wyatt fueron emotivas y casi provocan el llanto, era innecesario que usara la mitad del segmento para hablar de su rivalidad con The Miz. Es verdad que el show tiene que continuar, pero se pueden pausar las cosas antes de reemprender la marcha.

► 1– Lucha hardcore en honor a Terry Funk

Este encuentro en el cual los Brawling Brutes (Ridge Holland y Butch) enfrentaron a los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) no fue malo, pero anunciar que sería hardcore y en honor a Terry Funk fue poner la vara demasiado alta. Por supuesto que no esperábamos alambre de púas y fuego, pero el que sacaran sólo una mesa (que no es algo de Funk, sino de Sabú) terminó haciendo que fuera decepcionante.

LO MEJOR

► 2– Homenajes a Terry Funk y Bray Wyatt

Siempre son emotivos los programas de homenaje. Recordar a los luchadores que se adelantaron en el camino siempre ha hablado bien de la industria luchística. Sin embargo, no entra entre los mejores cinco episodios de homenaje producidos por WWE, y se quedó lejos del especial en memoria de Brodie Lee en AEW Dynamite.

► 1 – Segmento de Cody Rhodes para Terry Funk

El poco tiempo que tuvo Cody Rhodes lo supo aprovechar bien. Contó una anécdota que vivió cuando su padre y Terry Funk se encontraron en un aeropuerto y supo decir frases clave que engrandecen el recuerdo del legendario luchador.