Jake Roberts a AEW: «¿Qué más necesita Lance Archer?»

«Adam Cole, es un rival con el que nunca he tenido la oportunidad de subir al ring. […]Me encantaría volver al ring con Wardlow, en su ascenso hasta donde ha llegado hoy, siendo tres veces Campeón TNT. […] Sammy Guevara, somos de Texas, y nunca hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos en el ring […]». Lance Archer tiene unos cuantos objetivos en AEW. También apuntaba a MJF: «Están aterrorizados de mí […]. Quiero darle una paliza. Primero, él es el campeón, así que quiero ser el campeón. Segundo, su actitud es lo que es. Y tercero, tienes que enfrentarte a los mejores si quieres ser el mejor, y en este momento, él es el mejor en AEW, uno de los mejores en el negocio«.

► Jake Roberts reivindica a Lance Archer

No obstante, continúa sin tener grandes oportunidades en la compañía; de hecho, no tiene un combate en ella desde mediados de julio, sus últimos dos fueron en la escena independiente. Y Jake Roberts, su representante, no entiende por qué, según expone en Good Karma Wrestling.

«No lo sé, parece que simplemente no les gusta el estilo, supongo. Es una lástima porque Lance tiene todo lo necesario. Le ayudé a mejorar en sus promos, las elevó. No sé qué más debe hacer, pero no puedo entenderlo».

The Snake también valora su aventura All Elite hasta ahora:

«Ha significado mucho para mí, después de estar ausente durante tanto tiempo y no poder salir ahí fuera, AEW me brindó una oportunidad y me ha mantenido en el circuito. Les gusta lo que hago, ya sea en el cuadrilátero o fuera de él, o ayudando a los chicos con las promos, sea lo que sea, no me importa hacerlo, disfruto haciéndolo. Es lo que debería estar haciendo. Enseñar».

Lance Archer tampoco forma parte de All In 2023. Veremos cómo evoluciona su carrera en AEW en los próximos meses, como la de Jake Roberts.