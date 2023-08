3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 18 de agosto 2023

WWE SMACKDOWN 18 DE AGOSTO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, donde continuamos el camino hacia Payback 2023. El programa concluyó con una lucha entre Edge y Sheamus, que culminó con victoria del primero, y que fue muy emotiva por ser la última del miembro del Salón de la Fama WWE en su contrato actual.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 18 DE AGOSTO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– ¿The Street Profits no son rudos?

Se espera que la asociación entre The Street Profits y Bobby Lashley dé frutos en el futuro, y al menos los resultados reflejan eso; sin embargo, ¿No se supone que Montez Ford y Angelo Dawkins ahora son rudos? No se vio eso en el combate, ni en su presentación contra The OC, ya que la música y secuencia de entrada fue la misma que siempre, generándose un poco de confusión.

► 1– Edge y Sheamus debió darse en otro escenario

Resulta increíble pensar de que Edge y Sheamus tuvieron su primer encuentro en un programa televisivo. E incluso, más increíble es el hecho de que una despedida de alguien como Edge, se dé en un programa semanal cualquiera, en donde incluso la transmisión televisiva solo pudo mostrar un abrazo entre los dos combatientes.

LO MEJOR

► 2– Charlotte Flair y Bianca Belair vs. Damage CTRL

Tuvieron tiempo para trabajar y, a pesar de un inconveniente a mitad del encuentro, al menos la acción en el ring fue decente. Tal vez es una sorpresa ver que Bianca Belair y Charlotte Flair hayan salido con la victoria y no hayan tenido problemas entre sí, considerando que siguen siendo aspirantes al título.

► 1 – Edge vs. Sheamus

Sin ser un clásico, pero el combate fue bastante bueno, no solo por la emotividad de que era el último de Edge bajo el contrato actual, sino por todo lo que hicieron en el ring, a pesar de que los cortes comerciales afectaron un poco.