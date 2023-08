Nate Diaz a Eddie Hearn: Mantén mi nombre fuera de tu boca

Nate Diaz respondió al promotor de boxeo Eddie Hearn después de que Hearn criticara duramente su debut en el boxeo contra Jake Paul.

Díaz perdió ante Paul por decisión unánime en su primera aparición en el boxeo a principios de este mes. Si bien tuvo una buena cantidad de momentos alentadores a lo largo de la pelea, Paul superó a Díaz en las tarjetas de puntuación de los jueces.

Paul volvió a encarrilarse en su carrera boxística después de sufrir su primera derrota profesional a principios de este año ante Tommy Fury.

En un tweet reciente, Díaz se enfureció con Hearn después de escuchar su evaluación de la pelea.

Eddie Hearn I’ll beat all ur fighters asses

Lightweight middleweight Heavyweights any weight all of them will get fucked up

And unless it’s complimentary keep my name outta your mouth cause u might get it also

And fighters check your promoter so he doesn’t get uguys punked…

— Nathan Diaz (@NateDiaz209) August 18, 2023