3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 26 de agosto 2023

AEW COLLISION 26 DE AGOSTO 2023 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision y empezamos con la construcción de AEW All In 2023. El estelar fue la lucha entre CM Punk, Darby Allin, Sting y Hook vs. Jay White, Luchasaurus, Swerve Strickland y Brian Cage, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW 26 DE AGOSTO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 3- Derrota de Vary Morales

El mexicano Vary Morales tiene mayor calidad que muchos de los luchadores que AEW usa para hacer lucir a sus estrellas. Sería bueno que le dieran una oportunidad en vez de ponerlo en luchas ante gigantes.

► 2- Fue programa grabado

Se sintió el cansancio del público, pues la misma noche que se emitió Dynamite, se grabaron Rampage y Collision. En algunas de las luchas las luces del público tuvieron que apagarse, porque la mayoría del público se había ido.

► 1- No hubo muchas cosas buenas

Si bien Collision tiene un sabor distinto a Dynamite, el episodio de esta semana parecía más bien Dark. La estelar, que se esperaba salvara el evento, fue demasiado larga y aburrida, y más de la mitad del tiempo mostró el estilo WWE de “rudos martirizan a su rival hasta que alguien consigue el hot tag”.

LO MEJOR

► 1- Dark Order vs. Darius Martin y Action Andretti

John Silver y Alex Reynolds nunca decepcionan. En el primer año de Dynamite fueron responsables de muchas de las mejores luchas. Es una lástima que tras la muerte de Brodie Lee, Dark Order hayan sido relegados a segundo plano.