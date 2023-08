Las conclusiones después de All In London 2023

All In indudablemente se erige como uno de los eventos más significativos en la historia de AEW y, posiblemente, de la industria de la lucha libre en su totalidad. La resonancia de este evento para AEW resalta conclusiones de suma importancia que influirán el rumbo de la empresa bajo la dirección de Tony Khan.

El evento demostró la capacidad de AEW para atraer a un público masivo. La pasión y el entusiasmo que rodearon este evento atestiguan el hambre existente por alternativas en el mundo de la lucha libre.

Asimismo, All In cimentó la reputación de AEW como un competidor serio en la industria. La destreza con la que se ejecutó el evento, desde la producción hasta la calidad de las luchas, solidificó la visión de Tony Khan y su equipo creativo.

Además, trae consigo una serie de lecciones esenciales para el futuro de AEW. En primer lugar, el compromiso con la innovación y la excelencia será un pilar central en la expansión de la marca. La creatividad en la elaboración de luchas, la narrativa y la presentación se erige como un diferenciador crucial en el mercado altamente competitivo de la lucha libre.

Además, la capacidad de escuchar y responder a las voces de los aficionados se reveló como un componente vital. La retroalimentación permitió a AEW comprender las preferencias de los fans y adaptarse en consecuencia.

► El WrestleMania de AEW

Todas las empresas prominentes en el mundo de la lucha libre cuentan con un evento insignia en su calendario anual. En el caso de la WWE, este evento es conocido como WrestleMania,mientras que en NJPW prevalece Wrestle Kingdom. En la memoria de los aficionados perdura la extinta WCW, que marcó la historia con su propio evento emblemático, Starrcade. A lo largo de su existencia, AEW no había definido claramente su propio evento de tal magnitud, pero es posible que All In asuma ese papel crucial para la compañía.

Eso traería consigo una serie de beneficios tangibles. En primer lugar, establecería una tradición anual; en segundo, fortalecería la identidad de AEW en un mercado altamente competitivo.

No obstante, este cambio también conlleva desafíos importantes. AEW deberá enfrentar la tarea de mantener consistentemente altos niveles de calidad para asegurar que el evento esté a la altura de las expectativas.

En última instancia, All In tiene el potencial de ser un paso crucial en la construcción de una marca sólida y duradera. La historia de la lucha libre está repleta de ejemplos de cómo un evento insignia puede dar forma a la percepción de una empresa, y AEW está en una posición única para forjar su propio legado.

► El calendario

Una de las consideraciones primordiales que AEW debe abordar es la adecuación de su calendario de eventos. La coincidencia de fechas entre All In y All Out, con apenas una semana de diferencia, se revela como una práctica poco ideal.

La reestructuración del calendario de PPVs de AEW es algo imperativo si la empresa busca establecer a All In como su propio equivalente de WrestleMania. Una brecha temporal más amplia podría reforzar la sensación de anticipación y expectativa en torno a ambos eventos, maximizando su impacto tanto en el aspecto creativo como en el comercial.

► El futuro

Aunque All In 2024 volverá a celebrarse en Wembley, no hay que descartar que posteriores ediciones ocupen otros escenarios similares, desde el majestuoso estadio Santiago Bernabéu en Madrid hasta el legendario Tokyo Dome en Japón, e incluso la futura posibilidad de la Arena Ciudad de México.

La expansión geográfica de All In abre las puertas a una serie de emocionantes narrativas y oportunidades. La posibilidad de explorar culturas y audiencias diversas podría enriquecer la experiencia tanto para los fanáticos como para los luchadores.