MJF habla claro de la controversia en All In 2023

All In contó con una nueva polémica en el backstage de AEW, en esta ocasión con CM Punk y Jack Perry. ¿Qué tiene que decir MJF, el Campeón Mundial? Antes de contestar a ninguna pregunta durante la conferencia de medios posterior al evento, The Devil quiso enviar un mensaje a todo el mundo, en especial a los fanáticos y a los periodistas, después de haber protagonizado la lucha estelar en el Estadio de Wembley, así como también algunos de los mejores momentos de la noche.

► MJF, tras All In

«No somos solo una alternativa, somos una pandilla de malditos juguetes desajustados, de tipos que deberían haber sido o nunca fueron, tipos que jamás deberían estar en la posición en la que estamos hoy«.

«Y sí, a veces no nos llevamos bien. Noticia de última hora, estoy seguro de que todos ustedes tienen personas en el trabajo a las que les encantaría darles un cabezazo en la boca. Pero la verdad es que, sí, somos inadaptados, pero adivinen qué, cuando nos unimos, creamos los mejores espectáculos de lucha profesional que este mundo jamás haya visto, y pongo mi maldito nombre en eso.»

Y la verdad es que, visto desde fuera, como personas que no tienen ningún problema personal con nadie de la compañía All Elite, a las que tampoco les afecta de ninguna manera lo que pase en ese sentido dentro de ella, ¿qué importa que haya problemas, polémicas, controversias, discusiones, peleas, malas relaciones… cuando nos regalan eventos como el que acabamos de ver? Esto no quiere decir que las situaciones negativas generen grandes shows pero esto último es lo verdaderamente relevante.

Y ya nos vamos preparando porque dentro de menos de un año AEW vuelve a Londres.