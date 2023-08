Orange Cassidy, tras All In: «No cambiaría nada»

«No lo pienso mucho [la magnitud del evento]. […] Si simplemente lo tomo día a día, paso a paso, y mantengo la constancia, las cosas buenas suceden. Sin embargo, si miras hacia atrás, si hay 50 personas, 100 personas ante las que lucho. Luego 200, 300, 1,000, 5,000, en el Grand Slam en el Arthur Ashe fueron 20,000. Y luego saltas a 80,000. No sé exactamente cuándo sucedió ese salto, pero es increíble […]». Orange Cassidy pronunciaba estas palabras antes de All In 2023.

► Orange Cassidy, tras All In

En el evento, el Campeón Internacional fue quien obtuvo la victoria para su equipo en el combate Stadium Stampede golpeando con su puño con cristales pegados a Claudio Castagnoli. En la conferencia de prensa posterior, estuvo reflexionando sobre esta experiencia.

«Creo que debe ser… no solo lograr el conteo en esa lucha, sino también las personas que estaban en esa lucha. Estamos hablando de Claudio Castagnoli, uno de los mejores luchadores profesionales de todos los tiempos, es increíble. Ese fue definitivamente uno de los momentos más destacados de mi carrera. He estado pensando en esta lucha durante un tiempo, obviamente, por lo personal que fue para mí, Chuck y Trent. Siento como si estuviera en una pesadilla, todo me duele… pero no cambiaría nada«.

The Freshly Squeezed también habló sobre exponer el Campeonato Internacional ante Jon Moxley en All Out 2023 si vence a Penta El Zero Miedo en Dynamite.

«He hecho el conteo sobre Wheeler Yuta dos veces, y ahora esta noche, he hecho el conteo sobre Claudio Castagnoli. Hay una persona más a la que quiero hacer el conteo, hay una persona más a la que quiero vencer: Jon Moxley, el ganador de esta lucha el miércoles».