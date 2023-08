Tony Khan anuncia AEW Wrestle Dream para octubre

Apenas ha quedado atrás All In 2023 cuando tenemos que prepararnos para All Out 2023; sin olvidar que se ha anunciado oficialmente All In 2024. De momento, en espera de ver qué sucede tanto en los programas semanales All Elite, tenemos conocimiento de estas luchas:

CAMPEONATO INTERNACIONAL: Orange Cassidy vs. Jon Moxley

CAMPEONATO TNT: Luchasaurus vs. Darby Allin

CAMPEONATO TBS: Kris Statlander vs. Ruby Soho

Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita

Miro vs. Powerhouse Hobbs

► AEW Wrestle Dream

Pero continuremos con el calendario pues en la conferencia de medios después del evento de esta pasada noche Tony Khan dio a conocer que el 1 de octubre realizarán AEW Wrestle Dream en la ciudad de Seattle. Un show en honor al fallecimiento de Antonio Inoki.

Porque Inoki «era el mayor soñador de la lucha libre», en palabras del presidente, quien no confirmó si se trata de un pay-per-view o no de un especial como el reciente Fight for the Fallen 2023, pero ese día es domingo así que probablemente sí que lo sea.

Todavía es pronto para conocer más detalles pero estaremos informando en SUPERLUCHAS de todo lo que se vaya conociendo, como la ubicación concreta del show y el cartel de luchas que presentará. Pero es de suponer que será un nuevo AEWxNJPW.

Antonio Inoki falleció a los 79 años de edad, el 1 de octubre de 2022, y este evento All Elite no será ni mucho menos el único tributo que reciba la leyenda japonesa. De hecho, incluso fuera de la industria de las cuerdas, ya que en octubre también se estrenará una película.

Como discípulo de Rikidozan, Inoki sentó las bases para el mundo de la lucha libre profesional japonesa junto con el difunto Giant Baba, y cautivó a los fanáticos con numerosas batallas feroces en el ring. En junio de 1976 también realizó la “pelea del siglo” contra Muhammad Ali, el campeón mundial de boxeo de los pesos completos. Incluso después de retirarse en abril de 1998, contaba con una gran influencia y popularidad como líder de la lucha libre profesional y las artes marciales.