La magnitud de All In 2023 a ojos de Orange Cassidy

Para la mayoría de luchadores de AEW, el Estadio de Wembley acogerá para All In 2023 al triple o cuádruple de fanáticos a los que están acostumbrados pues provienen de la escena independiente y la compañía All Elite tampoco ha tenido hasta ahora un evento de esta magnitud; en realidad, ninguna empresa a lo largo de los tiempos, al menos de acuerdo a registros verificables.

Uno de ellos es Orange Cassidy, quien formará parte de la Stadium Stampede; unirá fuerzas a Eddie Kingston, Penta el Zero M, y Chuck Taylor contra el Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta), Santana y Ortiz. ¿Cómo valora esto el Campeón Internacional? De ello habla en Tempest of Wrestletalk.

► La magnitud de All In 2023

«No lo pienso mucho. En realidad, no le doy muchas vueltas. Simplemente hago lo que tengo que hacer. Creo que si me pongo a pensar en ello demasiado o por mucho tiempo, tiendo a perderme un poco. Si simplemente lo tomo día a día, paso a paso, y mantengo la constancia, las cosas buenas suceden. Sin embargo, si miras hacia atrás, si hay 50 personas, 100 personas ante las que lucho. Luego 200, 300, 1,000, 5,000, en el Grand Slam en el Arthur Ashe fueron 20,000.

«Y luego saltas a 80,000. No sé exactamente cuándo sucedió ese salto, pero es increíble. Esta es nuestra primera vez en el Reino Unido. Todos han estado esperando esto. Decidimos, ‘todos ustedes que han estado esperando, vamos a ponerlos a todos en un mismo lugar’. Eso es lo que estamos haciendo. He tenido la suerte de luchar en el Reino Unido un par de veces y ellos tienen algunos cánticos buenos. Saben lo que está pasando».

► Cartel de AEW