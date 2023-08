Adam Cole: de temer por su retiro a All In 2023

Adam Cole sufrió dos conmociones cerebrales que le hicieron temer por su retiro meses atrás y hoy está luchando en el combate estelar por el Campeonato Mundial AEW contra MJF de All In 2023 así como en la Zero Hour del mismo evento contra Aussie Open por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. Había muchas dudas sobre qué pasaría con The Panama City Playboy cuando volviera pues estaba en tierra de nadie -sin Kyle O’Reilly ni Bobby Fish o The Elite; ¿continuaría siendo heel o sería babyface?- pero su ascenso ha sido meteórico.

► El camino de Adam Cole a All In

Y durante una reciente entrevista en Under the Ring se tomó un momento para reflexionar sobre su camino a All In.

«Definitivamente hubo una curva de aprendizaje al regresar. Creo que gran parte de esto se debió a la gravedad de lo que pasé. Recuerdo sentir un alivio total y estar muy feliz por haber recibido el visto bueno de varios médicos, pero aún existía ese temor de ‘Dios mío, ¿y si pasa algo más?’ en cierta medida. En los últimos meses, me siento mejor que en años.

«En el ring, en el micrófono, mientras viajo, en mi vida personal, todo lo que está ocurriendo en este momento, no podría estar más contento. Estoy tan agradecido, tan agradecido de poder estar de nuevo en el ring haciendo lo que amo. Para ser honesto, nunca antes había estado tan preparado física, mental y emocionalmente para este gran evento«.

