All In: Adam Cole presentará un atuendo especial

All In 2023 será una noche muy especial para Adam Cole. En sí mismo el evento lo es para todos sus luchadores y luchadoras, también para la compañía, e incluso para toda la industria de la lucha libre profesional. Concretando en él, va a tener dos combates, uno por el Campeonato Mundial de Parejas ROH y otro por el Campeonato Mundial AEW. Estará además poniendo el broche de oro a la noche. ¿Qué más se puede decir? The Panama City Playboy entró al negocio de las cuerdas para este tipo de ocasiones.

► El atuendo de Adam Cole en All In

Y no piensa acudir a la cita vestido de cualquier manera. La verdad es que nunca lo hace, pues es alguien que siempre cuida mucho cómo luce en el encordado, presentando de cuando en cuando atuendos especiales, como aquella vez que lució un atuendo inspirado en el Jefe Maestro del videojuego Halo; y curiosamente fue para luchar también por el título máximo All Elite. Y sin dar más detalles, confirma en Superstar Crossover que el domingo en el Estadio de Wembley lo veremos también distinto.

«Lo único que puedo decir es que tengo un atuendo muy especial diseñado específicamente para este evento. En realidad, es un conjunto que he deseado usar durante mucho tiempo. Algunos de mis fans más devotos quizás sepan a qué me refiero. Algunas personas, nuevamente, probablemente no lo sepan. Lo único que adelantaré es que tengo planeado usar un equipo muy especial en el Estadio de Wembley. Estoy realmente emocionado por lucirlo».

► Cartel de AEW