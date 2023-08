Luto en WWE: Falleció Bray Wyatt

Trágica y triste noticia. A sus tan solo 36 años, ha fallecido la Superestrella WWE, Bray Wyatt, a quienes los fans no venían en televisión desde unos días antes de WrestleMania 39.

Su jefe, Triple H, anunció la noticia en su cuenta de Twitter:

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…